Corso di Coding Creativo: realizza visual risparmiando il 58%

Impara ora a utilizzare il coding: apprendi i fondamenti della programmazione e inizia a sviluppare, disegnare e animare visual e testi grazie al corso di Coding Creativo di Domestika. Uno sconto del 58% ti consentirà di assicurati il corso di Coding Creativo a soli 16,90 euro anziché 39,90 e la realizzazione visual con Java Script per te non avrà più misteri.

i Corsi Domestika al servizio della creatività: il Coding Creativo

Domestika è una community online specializzata nel settore creativo che progetta ed eroga corsi online con la collaborazione di esperti e professionisti del settore. Il coding creativo rappresenta oggi un approccio espressivo più che tecnico e funzionale ai progetti di grafica: a metà strada tra creazione grafica e artistica e programmazione, scopo del coding creativo è quello di esplorare e creare effetti visivi nuovi e immersivi.

Il corso è rivolto a chi si interessa di programmazione e vorrebbe applicare al proprio lavoro visual ed effetti e perciò occorre essere in possesso di conoscenze matematiche di base. Avrai bisogno poi di un computer, di un browser web e di un editor di testo.

Come è strutturato il corso

Il corso di Coding Creativo è strutturato in 6 unità più un progetto di fine corso che sarà l'occasione per mettere in pratica quanto appreso:

U1 introduzione

U2 Fondamenti

U3 Trasformazione schizzo

U4 Agenti di schizzo

U5 Rumore di schizzo

U6 Tipo di schizzo

PF Progetto di fine corso Attraverso 21 brevi lezioni e con il contributo di 38 risorse aggiuntive potrai frequentare il corso in linea con le tue esigenze e il tuo tempo disponibile. L'audio del corso è in inglese con sottotitoli in varie lingue, tra cui l'italiano.