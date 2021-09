Corso di Photoshop Pratico Udemy: l'offerta flash!

Oggi l'immagine, sia essa sui media tradizionali che sui social, veicola molta parte della comunicazione ed è diventata pertanto fondamentale. Essere in grado di utilizzare software avanzati per intervenire e modificare le immagini crea dunque un ventaglio di possibilità enormi sia per gli appassionati che per i professionisti. Quest'offerta flash di Udemy, l'accademia online specializzata in corsi legati alla creatività, appare quindi estremamente interessante e ti consente di risparmiare l'86%: solo per oggi potrai acquistare il corso di Photoshop Pratico e impara le tecniche di foto ritocco (con Certificato) a soli 12,99 euro anziché 89,99 euro!

Per iscriversi al corso di Photoshop pratico è sufficiente essere in possesso di un pc e di una versione qualunque di Photoshop, anche quella di prova.

Il corso è rivolto ad appassionati di fotografia, principianti ed esperti di Photoshop ed è strutturato in tre fasi:

La pratica è proprio l'aspetto caratterizzante del corso: per saper utilizzare un software potente come Photoshop è infatti fondamentale cimentarsi da subito nel suo utilizzo. Con il corso di Udemy avrai così la possibilità di esplorare da subito le ricche potenzialità di Photoshop e lavorare da subito sulle tue immagini preferite.

Il corso include 6,5 ore di video on-demand che potrai vedere quando e dove vuoi con accesso illimitato da dispositivo mobile e tv. Ad integrazione avrai a disposizione 3 articoli e 12 risorse ricaricabili. A conclusione del corso ti verrà inoltre rilasciato un certificato di Udemy.

Il corso è suddiviso in dieci moduli, o capitoli, che affrontano passo dopo passo le infinite potenzialità di Photoshop: si va dalle tecniche per spostare oggetti o persone, alla duplicazione di elementi in un'immagine, dalla correzione di una deformazione prospettica alla ricostruzione di un cielo azzurro o di uno sfondo uniforme. Nel corso si sperimenterà in maniera pratica la correzione delle ombre e delle luci, l'eliminazione di elementi indesiderati, il lavoro sulle texture e molto altro ancora.

Il corso è suddiviso in dieci moduli, o capitoli, che affrontano passo dopo passo le infinite potenzialità di Photoshop.