Cosa guardare durante il weekend del 2 giugno su Apple TV+ (con prova gratuita)

Tra i tanti servizi di streaming disponibili oggi, Apple TV+ si sta ritagliando, mese dopo mese, un posto sempre più rilevante grazie soprattutto a un catalogo di film e serie TV caratterizzato da tanti prodotti di qualità.

Per questo motivo, Apple TV+ è il servizio giusto per passare una serata in relax durante questo weekend lungo che terminerà lunedì 2 giugno. Ricordiamo che per accedere al servizio è necessario un abbonamento da 9,99 euro al mese oppure un abbonamento Apple One.

Per tutti i nuovi utenti è possibile sfruttare 7 giorni di prova gratuita oppure, per chi ha acquistato di recente un prodotto Apple come iPhone, iPad, Mac e Apple TV, ci sono 3 mesi gratis. Per verificare la disponibilità delle promo e accedere subito al catalogo basta accedere ad Apple TV+ qui di sotto.

Cosa guardare stasera su Apple TV+? Le novità e gli imperdibili

Partiamo da alcuni contenuti imperdibili. I nuovi utenti Apple TV+, infatti, non possono non dare un’occhiata a Scissione, una delle serie di maggior successo (sia di pubblico che di critica) del servizio. La seconda stagione della serie è terminata da poco.

Un altro contenuto davvero imperdibile è Silo, una serie distopica ricca di eventi e colpi di scena. Anche in questo caso troviamo due stagioni, per un totale di 20 episodi da guardare tutti di un fiato, in esclusiva con il servizio di Apple.

Un’altra serie imperdibile è Ted Lasso. Composta da tre stagioni, la serie unisce commedia e sport raccontando la storia di un allenatore di football americano che viene assunto da una squadra di calcio inglese.

Tra le ultime novità da scoprire su Apple TV+ c’è Murderbot, una nuova serie di fantascienza con un cast che comprende Alexander Skarsgård, Noma Dumezweni, David Dastmalchian e Sabrina Wu. Si tratta di una delle novità più interessanti del mese di maggio per il settore delle serie TV.

Si è appena conclusa, invece, Your Friends & Neighbors con protagonista Jon Hamm. Si tratta di una serie da 9 episodi, con tanti colpi di scena, da guardare tutti di seguito per una vera e propria maratona.

Da vedere è anche il nuovo film ountain of Youth – L’eterna giovinezza, diretto da Guy Ritchie e con un cast composto da John Krasinsky, Natalie Portman ed Eiza González. La pellicola è appena stata pubblicata sulla piattaforma.