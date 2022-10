A cosa serve una VPN nel 2022? 5 consigli pratici

Le VPN sono uno strumento ormai molto diffuso, sia per motivi legati alla sicurezza, sia nel contesto dell’anonimato online.

Soprattutto se si tratta di un servizio di un certo livello, come NordVPN, esistono svariate tipologie di utilizzo nella nostra vita quotidiana.

In realtà però, l’adozione di una Virtual Private Network nel 2022, offre l’opportunità di spaziare in diversi settori, come vedremo nelle prossime righe.

In primis, questo tipo di piattaforma è ormai essenziale quando ci si collega a un Wi-Fi pubblico, sia esso di un aeroporto, ipermercato o ristorante. In questi contesti infatti, le possibilità di subire un attacco hacker sono maggiori e una VPN rappresenta la soluzione migliore per laptop, tablet e smartphone.

Lato privacy poi, i potenziali “nemici” da cui questi servizi proteggono i dispositivi elettronici sono diversi e includono:

app un po’ troppo invadenti ;

; enti governativi ;

; agenzie pubblicitarie ;

; ISP utilizzato per la connessione.

Di fatto però, una VPN si adatta anche a tanti altri contesti.

VPN nel 2022: utile per sicurezza, privacy e per risparmiare denaro

Un altro contesto per sfruttare al meglio le potenzialità di tale strumento, è l’aggiramento delle limitazioni geografiche.

Canali streaming televisivi o librerie di determinati servizi (come Netflix) limitano alcuni contenuti a certi territori per questioni di diritti. Con una VPN, è possibile aggirare tale problema in maniera del tutto legale, assumendo un indirizzo IP diverso da quello reale.

Allo stesso tempo, è possibile agire durante l’acquisto di biglietti aerei. Ancora una volta, il trucco sta nell’utilizzo di un IP diverso dal proprio, ottenendo prezzi molto più convenienti.

Nel contesto del 2022 poi, va considerato che computer e smartphone non sono gli unici device su cui funziona una VPN. In molti casi infatti, è possibile integrare tali strumenti a smart TV e altri elettrodomestici nel contesto delle smart home.

A prescindere dall’utilizzo della VPN risulta essenziale scegliere un servizio valido. Sotto questo punto di vista, NordVPN rappresenta il top del settore sia lato performance (perfette per lo streaming) sia sotto il punto di vista della sicurezza, grazie all’adozione dei più moderni standard di crittografia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.