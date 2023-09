Cosa si può fare con Quizlet e a cosa serve

Quizlet è uno strumento web e un’applicazione mobile che favorisce l’apprendimento di qualunque argomento attraverso una serie di strumenti di studio che includono flashcard e quiz basati su giochi.

Inoltre, dopo il grande successo di ChatGPT, anche Quizlet ha deciso di lanciare quattro nuove funzioni di intelligenza artificiale per facilitare l’apprendimento e la gestione dei compiti in classe degli studenti. Si tratta di Magic Notes, Memory Score, Quick Summary e AI-Enhanced Expert Solutions.

A cosa serve Quizlet?

Quizlet è un ottimo strumento di apprendimento basato sul gioco con un enorme potenziale educativo. È utile per chi vuole memorizzare, ripassare, approfondire o testare le proprie conoscenze su qualsiasi materia. Offre una serie di strumenti di studio che includono flashcard, quiz, giochi, diagrammi e altro.

Con Quizlet si possono creare i propri strumenti di studio, ma anche quelli creati da altri utenti. È possibile scegliere tra milioni di set di studio già pronti su qualsiasi argomento. La piattaforma, permette di studiare in modo personalizzato, adattando il livello di difficoltà e il tipo di attività alle proprie esigenze. Questo strumento favorisce anche la collaborazione e la condivisione tra gli studenti, permettendo di studiare insieme online o offline.

Cosa si può fare con Quizlet?

Quizlet offre una serie di strumenti di studio, tra cui:

Flashcard : si tratta di schede con domande e risposte su un argomento. Si possono creare le proprie flashcard o usare quelle di altri utenti. Le flashcard aiutano a memorizzare le informazioni in modo rapido ed efficace.

: si tratta di schede con domande e risposte su un argomento. Si possono creare le proprie flashcard o usare quelle di altri utenti. Le flashcard aiutano a memorizzare le informazioni in modo rapido ed efficace. Quiz : si tratta di test con domande a scelta multipla, a risposta breve o a completamento. Si possono creare i propri quiz o usare quelli di altri utenti. I quiz aiutano a verificare le proprie conoscenze e a individuare le lacune.

: si tratta di test con domande a scelta multipla, a risposta breve o a completamento. Si possono creare i propri quiz o usare quelli di altri utenti. I quiz aiutano a verificare le proprie conoscenze e a individuare le lacune. Giochi : si tratta di giochi interattivi basati sulle flashcard o sui quiz. Si possono giocare da soli o con altri utenti. I giochi aiutano a rendere lo studio più divertente e stimolante.

: si tratta di giochi interattivi basati sulle flashcard o sui quiz. Si possono giocare da soli o con altri utenti. I giochi aiutano a rendere lo studio più divertente e stimolante. Diagrammi: si tratta di immagini con etichette da associare. Si possono creare i propri diagrammi o usare quelli di altri utenti. I diagrammi aiutano a visualizzare le informazioni e a capire le relazioni tra i concetti.

La piattaforma offre anche altre funzioni, come la modalità studio, che adatta il livello di difficoltà e il tipo di attività alle proprie esigenze, la modalità live, che permette di studiare insieme online o offline, e la modalità notte, che riduce lo stress visivo.

Come creare flashcards online?

Le flashcard di Quizlet aiutano a studiare in modo efficace e divertente qualunque argomento. Inoltre si possono utilizzare le flashcard create da altri utenti o creare le proprie con termini, definizioni, immagini e audio.

Per creare un set, basta cliccare sul pulsante “Crea” e inserire i termini e le definizioni che vuoi studiare. È possibile anche aggiungere immagini e audio per rendere il set più ricco e interessante. Dopo aver creato il set, si può scegliere la modalità di studio che si preferisce e iniziare a esercitarsi. Chi ha spirito competitivo può anche invitare gli amici a unirsi a una sessione di Abbina per una sfida a tempo!

Come iscriversi a Quizlet

Iscriversi a Quizlet è semplicissimo:

Accedere al sito web di Quizlet sul tuo browser.

Fare clic sull’opzione Iscriviti in alto a destra.

Inserire la data di nascita, l’indirizzo e-mail e una password.

Gli insegnanti possono selezionar l’opzione “Sono un insegnante”.

Fare clic su Iscriviti in fondo alla pagina.

Verifica l’indirizzo e-mail cliccando sul link che si riceve da Quizlet.

Le nuove funzioni di intelligenza artificiale

Le nuove funzioni AI sono pensate per rendere lo studio più facile, divertente e efficace per gli studenti.

1. Magic Notes

È una funzione che permette di trasformare gli appunti presi in classe in strumenti di studio efficaci. Basta caricare gli appunti in Quizlet e Magic Notes li convertirà automaticamente in schemi, flashcard, test pratici e altro. Inoltre, può creare materiale aggiuntivo per il corso, come argomenti di saggi campione e riassunti semplificati. Magic Notes può essere usata con qualsiasi tipo di appunti.

2. Memory Score

Questa funzione che misura il livello di memorizzazione degli studenti su un determinato argomento. Assegna un punteggio da 0 a 100 in base a quanto gli studenti ricordano le informazioni studiate. In questo modo, aiuta gli studenti a capire quali sono i loro punti di forza e le loro lacune e a personalizzare il loro piano di studio.

3. Quick Summary

È una funzione che crea un riassunto breve e chiaro di un testo lungo o complesso. Sfrutta, infatti, l’intelligenza artificiale per estrarre le informazioni più importanti da un testo e presentarle in modo sintetico e comprensibile. Quick Summary può essere usata per riassumere articoli, libri, documenti di ricerca e altro.

4. AI-Enhanced Expert Solutions

Questa funzione che offre soluzioni dettagliate e spiegate a domande difficili o problematiche. Grazie all’intelligenza artificiale, analizza la domanda, trova la risposta corretta e fornisce una spiegazione logica e ragionata. AI-Enhanced Expert Solutions può essere usata per domande di matematica, scienze, storia, geografia e tanto altro ancora.

Questi strumenti al momento sono disponibili solo negli USA, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Irlanda, tuttavia saranno estesi anche ad altri Paesi, compreso il nostro.

Esiste un’app Quizlet?

Sì, Quizlet ha anche un’applicazione mobile disponibile sia su Google Play Store che su Apple Store.

Quizlet è gratuito?

Quizlet offre piani gratuiti e premium. Il piano gratuito è limitato in termini di funzioni, ma per gli studenti la versione free è più che sufficiente, mentre potrebbe non essere l’ideale per un insegnante. Il piano a pagamento, QuizletPlus, ha un costo di 31,99 euro all’anno o 6,99 euro al mese.