Cosa sono le robocall e come riuscire a bloccarle

Di ritorno dal lavoro o dalla palestra, hai trovato sulla rubrica qualcosa come una ventina di chiamate perse. E il bello è che nessuna di queste telefonate proveniva da un numero di telefono conosciuto.

Se fossi stato al telefono, molto probabilmente avresti risposto ad almeno una o due di queste. E altrettanto probabilmente avresti sentito dall’altra parte della cornetta un messaggio registrato, non una persona reale che parla.

Ecco, le robocall sono chiamate che inviano messaggi preregistrati a migliaia di persone ogni giorno. Il rischio che si corre rispondendo a una robocall? Quello di cadere in una truffa confezionata ad arte, con furto di denaro e/o identità annesso.

Per questo motivo è importante arginare sul nascere il pericolo, bloccando quindi da subito le robocall. Lo strumento migliore per riuscirci è Incogni, il software in grado di cancellare i dati personali di un utente dal web salvandolo così dalle centinaia di chiamate spam che riceve ogni settimana: lo puoi attivare su questa pagina del sito ufficiale con il 50% di sconto.

Come bloccare le robocall con Incogni

Per bloccare in maniera definitiva le robocall e tutte le chiamate spam che si ricevono ogni giorno al proprio numero di telefono, la prima cosa da fare è completare la sottoscrizione di Incogni. Al termine dell’attivazione, il software provvederà a contattare uno ad uno i data broker, vale a dire quei soggetti nati nel corso degli ultimi anni per guadagnare dalla cessione dei dati degli utenti ad aziende di terze parti, richiedendo loro la rimozione di tutti i dati collegati a una specifica persona.

Una volta ottenuta la cancellazione, Incogni continuerà a monitorare la situazione al fine di evitare che i broker di dati tornino di nuovo in possesso delle informazioni precedenti. Si tratta di un aspetto cruciale, che differenzia uno strumento gratuito inutile rispetto a un tool a pagamento efficace.

Con l’ultima offerta in corso il piano di 12 mesi di Incogni costa 6,99 euro al mese invece di 13,98 euro, con la garanzia di rimborso fissata a 30 giorni.