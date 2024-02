Cosa succederà dopo l'halving del Bitcoin? Come farsi trovare pronti

Il Bitcoin sta vivendo un inizio di 2024 davvero positivo: il valore della criptovaluta è prossimo ai 50.000 dollari. Si tratta di una quotazione doppia rispetto ai valori della scorsa estate. Tutto ruota intorno al prossimo halving quadriennale del Bitcoin, programmato per il mese di aprile.

Come già accaduto nelle tre precedenti occasioni (2012, 2016 e 2020), dopo l’halving, procedura che prevede il dimezzamento delle ricompense per il mining, il valore del Bitcoin potrebbe schizzare alle stelle nei prossimi mesi.

Il mercato sembra esserne convinto e l’incremento della valutazione registrato in queste ultime settimane potrebbe essere legato a doppio filo a quest’aspetto. In vista dell’halving, quindi, è opportuno scegliere la piattaforma giusta per entrare nel mondo delle criptovalute.

La soluzione migliore, in questo momento, non può che essere eToro, a cui è possibile registrarsi tramite il link qui di sotto. Con eToro è possibile accedere a oltre 70 criptovalute. La piattaforma è già stata scelta da milioni di utenti.

Ci sono tante ipotesi su cosa accadrà al Bitcoin dopo l’halving. Una delle possibilità sul tavolo prevede un forte aumento del valore della criptovaluta. Se questo scenario dovesse concretizzarsi, chi oggi ha scelto di puntare sul Bitcoin potrebbe registrare un notevole incremento del proprio patrimonio finanziario nel corso dei prossimi mesi.

Naturalmente, investitori e analisti non possono prevedere il futuro e gli scenari che potrebbero verificarsi dopo l’halving sono diversi. L’ipotesi di una crescita, però, resta sul tavolo e rappresenta un’opportunità per risparmiatori e investitori.

Per questo motivo, è utile farsi trovare pronti e scegliere subito una piattaforma affidabile per entrare nel mondo delle criptovalute, come eToro, che oggi rappresenta un punto di riferimento importante per milioni di utenti. Per creare un nuovo account è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto.

