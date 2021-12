Cos'è la User Experience e perché è fondamentale?

Negli ultimi tempi si sente parlare sempre più spesso di User Experience (in breve UX) e di usabilità, ma di cosa si tratta? In poche parole l'Esperienza Utente, questa la sua traduzione in italiano, è il termine utilizzato per definire la relazione fra un utente ed un prodotto/servizio. Ovvero: l'approccio esperienziale ed emotivo di una persona quando interagisce con un bene oppure un servizio. Per fare un esempio molto pratico pensate al packaging di un prodotto e considerate “User Experience” ogni momento interattivo con esso, dalla sua scoperta fra gli scaffali del supermercato fino alla sua apertura in casa. Tutto questo è Esperienza Utente. Ma perché questo approccio è fondamentale anche nel mondo del web? A spiegarcelo è Daniel Torres Burriel, esperto nel settore, che con il suo corso potrà insegnarti la metodologia alla base di una pagina web focalizzata interamente sull'utente (accedendo tramite questo link otterrai il 70% di sconto sull'acquisto).

User Experience e usabilità in rete

Si parla di usabilità quando si vuole indicare l'efficacia di un sito web, che va individuata nella soddisfazione dell'utenza che lo visita. Per questo motivo una pagina, per essere “usabile” deve essere conforme a determinate convenzioni per quanto riguarda i suoi contenuti: è qui che entra in gioco l'User Experience, che si traduce in UX Design nel momento in cui entra a contatto con il mondo del web. Un sito, per essere efficace, non deve soltanto presentare una grafica ben studiata ed intuitiva, ma anche contenuti accattivanti in grado di attrarre. Anche in questo caso, tutto gravita attorno alle emozioni dell'utente finale, che navigando nel portale deve sentirsi soddisfatto e inglobato in un ambiente positivo, memorabile e privo di ansie. Questa è la chiave dell'usabilità.

UX, ti interessa ma non sai come partire?

Se vuoi muovere i tuoi primi passi all'interno di questo incredibile mondo, ti consigliamo il corso di Daniel Torres Burriel, esperto di usabilità, accessibilità e architettura dell'informazione. Dodici videolezioni, dalla durata complessiva di poco più di un'ora e mezza, durante le quali avrai la possibilità di imparare da zero tutto ciò che serve per sviluppare un progetto focalizzato sull'User Experience. Raccoglierai informazioni preliminari, sperimenterai interviste e questionari per il cliente e, infine, analizzerai i dati che saranno la base del tuo prototipo. Se sei un designer, uno sviluppatore, un responsabile di marketing online oppure un novellino nel mondo dell'UX, allora è il corso che fa per te. Non è richiesta alcune conoscenza preliminare: è soltanto un corso introduttivo per principianti che vogliono entrare a far parte di questo mondo. Avrai soltanto bisogno di un computer, una connessione ad internet, matita, carta e dei programmi Axure PR e Xmind. Accedendo al corso tramite questo link, potrai ottenere uno sconto del 70% sull'acquisto.