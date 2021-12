Cos'è l'AI? Tre corsi per prendere confidenza

Ti sei appena approcciato al mondo dell'AI ma non sai bene come muoverti? Partiamo dalle basi. AI sta per Artificial Intelligence (in italiano “Intelligenza Artificiale”) ed è un ramo della tecnologia che fa già parte in qualche modo della nostra vita. Basti pensare ad esempio agli Assistenti Vocali, agli algoritmi di gestione e perfino alle avanzatissime auto senza pilota. Insomma, l'AI è tutta attorno a noi e per questo motivo è ampiamente utilizzata anche nel mondo del marketing e delle imprese. In questa guida ti vogliamo consigliare tre corsi (in offerta) per imparare a prendere confidenza con questo tanto vasto quanto affascinante mondo.

AI e Marketing: potenzia il tuo Business con soluzioni di AI

Il corso, ad alta formazione, fa parte di Maestr.ia, un progetto messo in campo dallo IULM AI Lab, un centro di ricerca e sviluppo sull'Artificial Intelligence. Avrai così a disposizione tutti i consigli di un professionista del marketing, prorettore alla comunicazione e all'innovazione dell'università IULM di Milano, che ti permetteranno di acquisire una visiona a 360° sull'AI ed il suo mondo. L'obiettivo del corso è quello di aiutarti a potenziare la competitività del tuo business e farti trovare preparato a questa nuova rivoluzione tecnologica, peraltro già in atto. Il corso è stato pensato per CEO, Decisori Aziendali, Responsabili Marketing, Professionisti del marketing e della comunicazione. Oltre alle 57 lezioni – dalla durata complessiva di circa 2 ore – avrai a disposizione anche risorse aggiuntive e quiz di fine sezione. Il corso è in offerta a soli 18,99 euro anziché 89,99 (79% di sconto).

Blockchain Innovation Manager – Corso completo

In questo corso online avrai a disposizione 5 ore di video-on-demand, 19 risorse scaricabili e tutto ciò che ti occorre per muovere i tuoi primi passi verso una carriera da Blockchain Innovation Manager. Imparerai il funzionamento delle principali Blockchain (Bitcoin ed Ethereum inclusi), come installare ed utilizzare un Wallter e soprattutto avrai a disposizione tantissime esercitazioni pratiche con le quali potrai diventare un vero esperto di Blockchain. Il corso, che è aggiornato al 2021 e dunque al passo con tutte le ultime novità in materia, si rivolge a chiunque voglia padroneggiare le tecnologie Blockchain e DLT (Distributed Ledger Technology) e a professionisti che vogliano innovare utilizzando la Blockchain. Lo trovi in offerta a soli 9,99 euro invece di 89,99, con un risparmio dell'89%.

Facebook Chatbot automatici, gratis e senza scrivere codice

Dodici videolezioni, dalla durata complessiva di 5 ore e 20 circa, oer imparare a realizzare Chatbot nella chat di Facebook Messenger. Si tratta di software intelligenti, che interagiscono con i nostri interlocutori in chat al posto nostro: utile per aziende o attività che vogliono essere sempre disponibili per la propria clientela. Tutto ciò senza scrivere nemmeno una riga di codice, ma avvalendosi di semplice e intuitiva interfaccia grafica. È infatti possibile “programmare” la logica di uno o più Chatbot attraverso una semplice interfaccia grafica, scrivendo messaggi e posizionarli in chat, trascinandoli semplicemente con il mouse. Possono adattarsi ad ogni momento di business ed essere utilizzati per i più disparati motivi, come fissare telefonate o appuntamenti. Il corso è rivolto soprattutto a professionisti ed imprenditori: acquistalo in offerta a 9,99 euro anziché 89,99.