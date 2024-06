Cos'è Project G-Assist di Nvidia, l'assistente AI per i gamer

Il Computex 2024 si è aperto con una serie di annunci entusiasmanti da parte di Nvidia, tra cui il Project G-Assist, che promette di rivoluzionare l’esperienza di gioco su PC grazie all’intelligenza artificiale generativa.

Come funziona Project G-Assist

Project G-Assist è un assistente virtuale alimentato dall’intelligenza artificiale. Per migliorare l’esperienza di gioco su PC Sfrutta la potenza delle GPU Nvidia abilitate all’AI per elaborare input, contesto e telemetria di gioco in tempo reale. Ma c’è di più. Comprende cosa sta facendo il giocatore nel gioco osservando le sue azioni, può dare consigli mirati su vari aspetti del gameplay, come costruire armi o ottimizzare abilità dei personaggi.

Per fornire assistenza si appoggia a risorse online come wiki e guide scritte da fan e sviluppatori. In questo modo Project G-Assist sfrutta l’AI per assistere attivamente il giocatore durante la partita, quasi come un player virtuale esperto al suo fianco.

Ottimizzazione del PC di gioco

Oltre a fornire assistenza durante il gioco, una delle caratteristiche più interessanti di Project G-Assist è la sua capacità di ottimizzare le prestazioni dell’hardware in base alle preferenze dell’utente. In che modo? Grazie all’intelligenza artificiale, l’assistente virtuale è in grado di monitorare e comprendere nel dettaglio il funzionamento dei componenti interni del PC, come CPU, GPU, RAM etc.

Sulla base di queste informazioni, può modificare automaticamente le impostazioni hardware e software per ottenere le massime prestazioni. Ad esempio, se l’utente privilegia un frame rate elevato durante le sessioni di gioco competitive online, Project G-Assist può ridurre al minimo la qualità grafica per ridurre il carico sulla GPU, liberando risorse per aumentare i FPS.

Oppure, se si preferisce la grafica spettacolare, può spingere i componenti al massimo della qualità a scapito del frame rate. Insomma, questo assistente AI consente di ottimizzare “su misura” il PC per il gaming senza dover mettere mano manualmente a tutte le impostazioni tecniche.

Una demo promettente

Al momento, Project G-Assist è una demo tecnologica che dimostra le potenzialità dell’AI generativa applicata al gaming. Nvidia ha collaborato con Studio Wildcard, editore di Ark: Survival Ascended, per presentare una demo al Computex 2024 che mette in luce le capacità dell’assistente virtuale.

Durante la demo, Project G-Assist ha dimostrato di poter fornire informazioni contestuali sui dinosauri incontrati nel gioco, suggerire le migliori armi e materiali per crearle, e persino ottimizzare le impostazioni di gioco in titoli come Cyberpunk 2077 per soddisfare le esigenze specifiche del giocatore.

Nonostante l’entusiasmo suscitato da Project G-Assist, Nvidia ha sottolineato che si tratta, per ora, solo di una dimostrazione. Non ci sono piani immediati per il lancio di questa funzionalità. Tuttavia, le basi sono state gettate e Nvidia ha dimostrato che la collaborazione con gli sviluppatori può portare a risultati promettenti.