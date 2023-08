Costruisci una rete WiFi Mesh con il pack TP-Link in offerta Amazon

Costruire una rete WiFi Mesh potente e affidabile non è mai stato così facile. Grazie all’incredibile offerta su Amazon, puoi portare a casa il pack di due router WiFi Mesh TP-Link a soli 97,66 euro invece di 117,66, grazie all’applicazione di un coupon speciale durante l’acquisto.

Questo è l’affare che stavamo aspettando per migliorare la connessione in casa e godere di una copertura potenziata senza soluzione di continuità.

Router WiFi Mesh: un miracolo per la tua connessione

Con una velocità Wi-Fi combinata di 1900 Mbps, potrai goderti lo streaming delle tue serie preferite in 4K senza buffering e ritardi fastidiosi. La tecnologia 3×3 MU-MIMO consente una connessione stabile e veloce, offrendo prestazioni eccezionali su entrambe le bande, sia 2,4 GHz con 600 Mbps che 5 GHz con 1300 Mbps.

Con questo pack avrai la capacità di connettere oltre 100 dispositivi. Grazie alla gestione intelligente del traffico, i router Deco sono in grado di gestire anche le reti più trafficate, garantendo connessioni senza ritardi e prestazioni ottimali per tutti i dispositivi connessi alla rete.

L’avanzata tecnologia Deco Mesh permette alle unità di lavorare insieme per formare una rete unificata con un unico nome di rete. Questo significa che i dispositivi passeranno automaticamente da un Deco all’altro mentre ti sposti in casa, garantendo una copertura omogenea e una connessione ininterrotta ovunque tu vada.

La connessione Ethernet Gigabit completa, con 3 porte Gigabit WAN/LAN Ethernet, offre un accesso a Internet ad alta velocità e stabile per dispositivi cablati, come PC, console di gioco o smart TV.

Se la sicurezza e il controllo sono importanti per te, i robusti controlli parentali di Deco ti consentiranno di limitare il tempo online e bloccare l’accesso a siti Web inappropriati in base ai profili univoci creati per ciascun membro della famiglia.

Non perdere l’opportunità di migliorare la tua rete WiFi con questo straordinario pack di due router TP-Link in offerta su Amazon a soli 97,66 euro. Raggiungi una copertura affidabile in tutta la tua casa e goditi la massima velocità e stabilità per tutti i tuoi dispositivi connessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.