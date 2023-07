Mini PC 8K con lettore impronte e speaker: attiva il coupon (-130€)

ACEMAGICIAN TK11 non è il solo Mini PC: oltre alle caratteristiche che elencheremo a breve, può vantare un lettore di impronte digitali per l’autenticazione biometrica e altoparlanti stereo interni che rendono superfluo (ma comunque possibile) il collegamento a casse o speaker esterni. Oggi merita un passaggio su queste pagine in quanto protagonista di un doppio sconto su Amazon che permette di acquistarlo al prezzo minimo storico approfittando di un coupon dedicato da attivare.

ACEMAGICIAN TK11: il Mini PC è un affare su Amazon

Con sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato, integra specifiche tecniche di fascia alta che lo rendono adatto a qualsiasi impiego, anche in ambito lavorativo. All’interno del case trovano posto il processore Intel Core i5-11320H con chip grafico Intel Iris Xe, 16 GB di RAM di tipo DDR4 e SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile). Ancora, sono presenti Wi-Fi dual band e Bluetooth per la connettività wireless, quattro porte USB 3.0 Type-A, una Type-C con Thunderbolt 4 che insieme a HDMI e DisplayPort permette il collegamento di un massimo di tre monitor in contemporanea con supporto alla risoluzione 8K, slot Ethernet e jack audio. Puoi consultare la scheda del prodotto per altre informazioni.

In questo momento, è sufficiente attivare il coupon dedicato per acquistare ACEMAGICIAN TK11 al prezzo finale di soli 369 euro invece di 499 euro, approfittando di uno sconto di 130 euro rispetto al listino. La confezione include l’alimentatore, un cavo HDMI, il manuale utente e un supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor.

Con Amazon è garantita la spedizione gratuita e la consegna a domicilio in un solo giorno. Poiché la disponibilità risulta immediata, chi effettua subito l’ordine potrà mettere il Mini PC sulla scrivania già entro domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.