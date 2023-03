Il peso di uno smartphone, la potenza di un PC (coupon)

ACEMAGICIAN T8 Pro non è il solito Mini PC: lo potremmo definire Micro PC, se solo esistesse la categoria, considerando le dimensioni pari a 8,9×8,9×4,4 centimetri e il peso che si attesa a 204 grammi (a conti fatti quello di uno smartphone). Ciò nonostante, integra tutto ciò che serve per gestire le operazioni base della produttività, le sessioni di studio, la navigazione e l’intrattenimento multimediale. Inoltre, il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione immediata degli aggiornamenti rilasciati e delle nuove funzionalità distribuite. Oggi può essere tuo in forte sconto, se attivi il coupon Amazon dedicato: il risparmio arriva a 120 euro rispetto al listino.

ACEMAGICIAN T8 PRO: il coupon sul Mini PC

Diamo uno guardo alle specifiche tecniche nascoste sotto la sua scocca piccola ed elegante: CPU Intel Celeron N5095, GPU ‎Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD da 256 GB per l’archiviazione, moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2 per la connettività wireless, due slot Ethernet per quella cablata, tre uscite video HDMI per la connessione simultanea ad altrettanti monitor e supporto alla risoluzione 4K, jack audio da 3,5 mm e tre porte USB 3.0. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la descrizione completa.

In questo momento, approfittando dell’offerta in corso, hai la possibilità di acquistare ACEMAGICIAN T8 PRO al prezzo finale di 179 euro invece di 319 euro come da listino: non devi far altro che attivare il coupon in un click.

Segnaliamo infine che Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito, entro domani il Mini PC sarà sulla tua scrivania. In dotazione la staffa VESA per il montaggio dietro al monitor e un cavo HDMI.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.