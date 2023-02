Mini PC con 8K, lettore impronte e speaker: attiva il coupon

Non è il solito Mini PC e per comprenderne il motivo è sufficiente uno sguardo: ACEMAGICIAN TK11-A0 non solo è in grado di sprigionare una potenza di calcolo notevole, adatta a supportare anche i carichi di lavoro più pesanti, ma integra componenti extra rispetto agli altri modelli della categoria. Prima di vedere quali, segnaliamo che oggi è acquistabile in forte sconto su Amazon.

ACEMAGICIAN TK11-A0: un mostro di Mini PC

Anzitutto, è in grado di gestire la connessione simultanea a più monitor arrivando alla risoluzione 8K. Poi, sulla parte superiore è presente un lettore per le impronte digitali che aumenta il livello di sicurezza dei dati gestiti, soprattutto negli ambiti professionali. Infine, ha uno speaker stereo all’interno del case che rende superfluo il collegamento ad altoparlanti esterni.

Questo senza dimenticare le specifiche tecniche che si nascondono sott la scocca: processore Intel Core i5-1135G7, chip grafico Intel Iris Xe, 16 GB di RAM (espansibile fino a 32 GB), SSD da 512 GB (espansibile fino a 2 TB), Wi-Fi, Bluetooth e una gamma completa di porte per la connettività come visibile nell’immagine qui sotto, incluse USB 4, Thunderbolt, Ethernet ecc. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

Allo sconto applicato in automatico si aggiunge il coupon da attivare in un click per far crollare ACEMAGICIAN TK11-A0 al prezzo di soli 429 euro, davvero irrisorio rispetto al listino (579 euro), considerando le sue caratteristiche. Nella confezione sono inclusi anche l’alimentatore, un cavo HDMI, il manuale e il supporto VESA per montarlo dietro lo schermo se lo si desidera.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un giorno: se approfitti subito dell’occasione e lo ordini ora, entro domani il Mini PC sarà sulla tua scrivania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.