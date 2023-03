Mini PC: coupon -115€ su HM90 con Ryzen 9 (32/512GB)

Adatto alla produttività, grazie alla sua notevole potenza di calcolo, Minisforum EliteMini HM90 è il Mini PC compatto e versatile protagonista oggi di un’ottima offerta Amazon che permette d acquistarlo approfittando dello sconto di 115 euro garantito da un coupon. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione puntuale di tutti gli aggiornamenti rilasciati.

Mini PC: HM90 con Ryzen 9 e Windows 11 Pro

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: processore octa core AMD Ryzen 9 4900H, GPU AMD Radeon Graphics, 32 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64 GB), unità SSD PCIe da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 4 TB), quattro porte USB 3.0 Type-A, altre due 3.1 Type-A, una USB-C con supporto all’output video che, insieme agli slot HDMI e DisplayPort consente di collegare fino a tre monitor in contemporanea con risoluzione 4K, due jack audio, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 e due Ethernet (uno a 2.5 Gigabit). È dotato di un impianto per il raffreddamento a liquido che favorisce una dissipazione del calore ottimale durante l’utilizzo. Tutte le altre informazioni sono consultabili nella descrizione completa.

Tra le funzionalità segnaliamo l’accensione automatica dopo uno spegnimento imprevisto, Clear CMOS, Wake-on-LAN e avvio PXE. Inclusi nella confezione la staffa VESA per l’eventuale montaggio dietro allo schermo e un cavo HDMI.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, hai la possibilità di acquistare Minisforum EliteMini HM90 al prezzo finale di 654 euro invece di 769 euro come da listino, grazie allo sconto di 115 euro ottenibile semplicemente attivando il coupon dedicato.

Amazon garantisce la spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: la disponibilità è immediata. Ciò significa che, se lo ordini subito, entro domani il Mini PC sarà sulla tua scrivania.

