Crolla il prezzo del Mini PC (UM450): attiva il coupon

Il suo formato compatto, tipico della categoria Mini PC, non deve trarre in inganno: Minisforum UM450 racchiude al suo interno un comparto hardware capace di sprigionare un’enorme potenza di calcolo, più che sufficiente per gestire con disinvoltura le operazioni della produttività quotidiana. Oggi lo puoi acquistare in forte sconto su Amazon: per approfittare dell’occasione non devi far altro che attivare il coupon dedicato, che ne abbatte il prezzo di ben 105 euro.

Mini PC top di gamma in sconto: Minisforum UM450

Partiamo dal sistema operativo: è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione puntuale degli aggiornamenti rilasciati e delle nuove funzionalità introdotte. Queste, invece, le più importanti specifiche tecniche tra quelle integrate nel suo design elegante: processore AMD Ryzen 5 4500U con chip grafico AMD Radeon, 32 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64 GB), unità SSD PCIe M.2 da 512 per l’archiviazione dei dati (espandibile), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, due porte USB 3.2 e altre due USB 2.0 Tye-A, due slot USB 3.2 Type-C (uno dei quali con supporto DisplayPort), due uscite video HDMI per la connessione simultanea di un massimo pari a tre monitor con risoluzione 4K, Ethernet e jack audio. Se desideri conoscere altre informazioni, le trovi tutte nella scheda del prodotto.

In questo momento, grazie all’offerta in corso, hai la possibilità di acquistare Minisforum UM450 al prezzo finale di 424 euro invece di 529 euro come da listino, grazie allo sconto di 105 euro ottenibile semplicemente attivando il coupon dedicato.

Amazon garantisce disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito, entro domani il Mini PC sarà sulla tua scrivania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.