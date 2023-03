Coupon -80€ sul Mini PC: l'affare Minisforum UM450

Minisforum UM450 è un Mini PC della gamma Venus Series progettata dal marchio per offrire un’esperienza di alto livello nell’ambito della produttività. Oggi è protagonista su Amazon con uno sconto da non lasciarsi sfuggire, di cui approfittare semplicemente attivando il coupon dedicato da -80 euro per abbattere il prezzo di listino. Lato software, il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione puntuale degli aggiornamenti rilasciati e delle nuove funzionalità introdotte. A questo si affianca un comparto hardware di alto livello, in grado di gestire qualsiasi compito e carico di lavoro. Passiamo in rassegna tutti i dettagli per capire meglio quali siano le sue potenzialità.

Minisforum UM450: cosa offre il Mini PC

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate nel suo design compatto ed elegante: processore AMD Ryzen 5 4500U con chip grafico AMD Radeon, 32 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64 GB), unità SSD PCIe M.2 per l’archiviazione dei dati (espandibile), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, due porte USB 3.2 e altre due USB 2.0 Tye-A, due slot USB 3.2 Type-C (uno dei quali con supporto DisplayPort), due uscite video HDMI (per la connessione simultanea di un massimo pari a tre monitor con risoluzione 4K), Ethernet e jack audio. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

In questo momento hai la possibilità di acquistare Minisforum UM540 al prezzo finale di soli 449 euro invece di 529 euro grazie al coupon sconto di 80 euro da attivare in un click.

Nella confezione, oltre al Mini PC, sono inclusi l’alimentatore, un cavo HDMI, la staffa di montaggio e il manuale d’uso. Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio: se lo ordini subito sarà sulla tua scrivania entro un paio di giorni.

