Mini PC con W11Pro e AMD Ryzen 7 (16/512GB): coupon -150€

Compatto e potente al tempo stesso, NiPoGi AM02 è il Mini PC adatto al lavoro protagonista oggi di un’offerta su Amazon che lo porta al suo prezzo minimo storico. Un’occasione d’oro, di cui approfittare semplicemente attivando il coupon sconto da -150 euro dedicato, abbattendo così la spesa. Partiamo dal design: le dimensioni sono estremamente contenute, solo 12x12x4 centimetri, con il case ottimizzato per favorire la dissipazione del calore in modo efficiente e silenzioso.

Grande occasione su NiPoGi AM02: -150€ per il Mini PC

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione puntuale degli aggiornamenti rilasciati e delle nuove funzionalità distribuite dalla software house. Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: processore AMD Ryzen 7 3750H con chio grafico Radeon RX Vega 10, 16 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 32 GB), unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espansibile fino a 2 TB), Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2, quattro porte USB 2.0 Type-A, una Type-C, uscite video HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4 per la connessione simultanea a due monitor con supporto alla risoluzione 4K, slot Ethernet 1 Gbps e jack audio. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, hai la possibilità di acquistare NiPoGi AM02 al prezzo finale di soli 329 euro grazie al coupon sconto da 150 euro messo a disposizione da Amazon e attivabile in un click. La confezione include l’adattatore di alimentazione, un cavo HDMI, una staffa VESA per l’eventuale montaggio dietro lo schermo e il manuale d’uso.

Segnaliamo infine che l’e-commerce garantisce la disponibilità immediata (fino all’esaurimento delle unità) con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se effettui subito l’ordine, entro domani il Mini PC sarà sulla tua scrivania, pronto ad affiancarti in ogni attività quotidiana.

