Notebook in sconto: il coupon per ASUS Vivobook 16X

Ideale per chi cerca un notebook da dedicare al lavoro, il modello ASUS Vivobook 16X oggi è protagonista di un’ottima offerta eBay che lo propone con un doppio sconto, tanto da ridurre il prezzo di ben 160 euro rispetto al listino. Grazie al suo ampio pannello consente di gestire al meglio ogni operazione legate alla produttività quotidiana, ma non solo, anche lo studio, la navigazione e l’intrattenimento multimediale. Per approfittare dell’occasione non devi far altro che attivare il coupon dedicato, digitando il codice MARZO23 prima di effettuare il pagamento.

Il notebook ASUS Vivobook 16X è un affare su eBay

Passiamo in rassegna le specifiche tecniche più importanti del portatile: display da 16 pollici con risoluzione Full HD, processore AMD Ryzen con GPU AMD Radeon Graphics, 8 GB di RAM, SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi, Bluetooth e una gamma completa di porte per la connettività. A racchiudere ogni componente è un design curato nei minimi particolari e progettato per garantire una perfetta dissipazione del calore. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare ASUS Vivobook 16X al prezzo finale di 539,91 euro invece di 699,99 euro come da listino, con uno sconto di oltre 160 euro, grazie alla riduzione applicata in automatico e a un ulteriore -10% di cui approfittare semplicemente inserendo il codice MARZO23 nell’apposito campo prima di eseguire il pagamento, come mostrato nell’immagine qui sotto.

Il sistema operativo è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione puntuale di tutti gli aggiornamenti rilasciati e delle nuove funzionalità distribuite.

A proporre l’affare è un venditore italiano con oltre 243.000 feedback positivi già ottenuti dai clienti su eBay, a testimonianza della sua affidabilità. È garantita la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio: se lo ordini subito, entro pochi giorni il notebook sarà sulla tua scrivania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.