Questo tablet Lenovo è un affare: attiva il coupon

Grazie a una promozione in corso su eBay, oggi è possibile acquistare un ottimo tablet a prezzo fortemente scontato. Si tratta del modello Lenovo Tab M10 Plus: per approfittare dell’offerta non bisogna far altro che inserire il codice CASA23 all’atto del pagamento, così da abbattere la spesa. Il sistema operativo è Android, con supporto garantito alla piattaforma Google Play per il download di applicazioni e giochi.

Lenovo Tab M10 Plus: attiva subito il coupon sconto

A livello di specifiche tecniche integra un display touch da 10,3 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel ideale per l’intrattenimento multimediale (streaming, navigazione ecc.), processore octa core MediaTek Helio P22T, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi, Bluetooth, modulo 4G-LTE per l’accesso a Internet in mobilità e autonomia elevata. Se hai bisogno di conoscere altre informazioni, le trovi tutte nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il tablet Lenovo Tab M10 Plus al prezzo finale di soli 166 euro, grazie alla promozione in corso: come già scritto, per approfittarne e attivare lo sconto, non devi far altro che inserire il codice CASA23 prima di confermare il pagamento (con carta di credito o PayPal), attivando così il coupon.

L’affidabilità del venditore è certificata dai quasi 100.000 feedback positivi già ricevuti dagli altri clienti su eBay. Da segnalare inoltre la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni: se lo ordini subito entro questa settimana sarà a casa tua.

