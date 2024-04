Samsung Galaxy S23: MAXI SCONTO di 410€ su Amazon

Fantastica opportunità su Amazon per portarti a casa l’ottimo Samsung Galaxy S23 ad un prezzo super conveniente. Oltre allo sconto del 30% già disponibile in pagina, puoi applicare un codice promozionale direttamente in pagina per avere un ulteriore risparmio di 100 euro: complessivamente risparmierai 410 euro, pagandolo soltanto 629 euro invece di 1039. Il modello è dotato di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Samsung Galaxy S23: a questo prezzo ci pensi davvero?

Samsung Galaxy S23 è uno smartphone eccezionale che punta tutto sull’intelligenza artificiale che permette di svolgere una serie di compiti: modifica facilmente le tue foto, ottieni traduzioni in tempo reale durante le chiamate, converti le note vocali in testo e riassumile e accedi a informazioni con una facilità senza precedenti.

Potrai sfruttare così al meglio l’ottima fotocamera da 50 megapixel che, abbinata al potente processore Snapdragon 8 Gen 21, consente di catturare immagini ad alta risoluzione in modo rapido e preciso. Grazie alla tecnologia di ottimizzazione dei dettagli ottieni una qualità nitida, mentre l’IA migliorata di Nightography assicura che le tue foto e i tuoi video siano luminosi e dettagliati, anche durante la notte.

Il processore rivoluzionario garantisce un’esperienza di streaming di giochi e video fluida e senza interruzioni, mentre la batteria a lunga durata assicura che il telefono ti accompagni durante le tue giornate più intense.

Un top gamma da non perdere con questo sconto assurdo: applica il codice promozionale che trovi in pagina e risparmia ben 410 euro sull’acquisto del Samsung Galaxy S23.