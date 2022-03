CPU-Z: in download la nuova versione 2.00

Niente fronzoli, tutta sostanza: CPU-Z non è mai stata un’utility troppo attenta agli orpelli grafici, ma proprio il suo minimalismo spinto è una delle ragioni del successo ottenuto nel corso degli anni. E non sembra aver alcuna intenzione di cambiare approccio con l’arrivo di Windows 11 e delle sue linee guida sul design. Oggi lo sviluppatore ha rilasciato la nuova versione 2.00, la puoi già scaricare e installare: è in download gratuito.

CPU-Z 2.00 in download: scopri tutto sul tuo PC

A cosa serve? A conoscere tutte le informazioni sul PC. Basta lanciarla per trovarsi di fronte a una schermata come quella visibile nello screenshot qui sotto, con schede dedicate a CPU, scheda madre, memoria, SPD, grafica e benchmark. Al loro interno tutti i dettagli sul processore e i core che lo compongono, sul BIOS, sulla RAM supportata e quella presente nel sistema, sulla GPU

L’interfaccia di CPU-Z (versione 2.00) con tutte le informazioni sul comparto hardware del PC

Lanciato nell’ormai lontano 199, il progetto è curato da Franck Dalattre (CPUID) che lo rende disponibile sotto forma di freeware. Disponibile anche la versione Android per smartphone e tablet.

Altri software messi a disposizione dallo sviluppatore sono HWMonitor che rileva parametri come voltaggio, temperatura e velocità delle ventole (disponibile anche in edizione Pro), Perfmonitor 2 che concentra l’attenzione sul monitoraggio delle prestazioni offerte dal processore e powerMAX che stressa le componenti hardware del computer con un vero e proprio burn-in test di CPU e GPU, così da rilevare eventuali criticità (da usare a proprio rischio e pericolo). Sono tutti reperibili sul sito ufficiale.