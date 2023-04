Crea il tuo podcast da zero: il corso Domestika a meno di 10€

Hai mai considerato di avventurarti nel mondo del podcasting? È un’opportunità incredibile per esprimere la tua voce e condividere le tue idee con il mondo intero. Ma se hai qualche dubbio o non sai da dove iniziare, non preoccuparti: c’è un corso Domestika che fa al caso tuo, che ti insegnerà tutto ciò che ti serve per creare il tuo podcast da zero, sotto la guida di un professionista di radio e podcast da più di 15 anni. David Mulé è infatti un esperto nel suo campo, con esperienza nella realizzazione di progetti per importanti aziende e media.

In questo corso, che potrai ottenere al prezzo promozionale di soli 9,99 euro con uno sconto dell’83%, David ti guiderà passo dopo passo nell’arte del podcasting, fornendoti tutte le conoscenze e le competenze necessarie per creare il tuo podcast in modo efficace e professionale. Imparerai le basi del podcasting, cosa ti serve per crearlo, come modificarlo e come diffonderlo sulle piattaforme principali.

Cosa imparerai nel corso?

Pronto ad entrare nel mondo del podcasting come un vero professionista? Con il corso di David Mulé, sarai guidato attraverso ogni passo del processo di creazione di un podcast di successo. Non ti preoccupare se non hai mai fatto nulla di simile prima d’ora: questo corso è stato progettato per tutti, anche per i principianti.

Inizierai il corso conoscendo David Mulé, un giornalista e podcaster con anni di esperienza nel campo, che ti introdurrà poi al mondo del podcasting, spiegandoti come è cambiato e cosa ti servirà per creare il tuo. Imparerai a prendere decisioni importanti come il tema del podcast, il format e il pubblico che vuoi raggiungere. E, naturalmente, imparerai a creare una sceneggiatura che ti consentirà di improvvisare e divertirti.

Scoprirai, inoltre, come preparare la tua attrezzatura di registrazione e a insonorizzare il tuo studio: con i suggerimenti di David, sarai in grado di utilizzare al meglio i tuoi strumenti per ottenere il massimo dal tuo podcast. E poi, una volta che il tuo podcast è stato registrato, imparerai a condividerlo con il mondo intero. Infine, David ti insegnerà come raggiungere nuovo pubblico, come monetizzare il tuo podcast e altri suggerimenti utili per farlo crescere.

Il corso è rivolto a tutte le persone che hanno la passione per la comunicazione e che vogliono parlare al mondo, ma anche a chi ha un’azienda che vuole far conoscere. Per partecipare non ti servirà nulla più che un computer con microfono integrato oppure un microfono USB. Se vuoi ottenere risultati ancora più professionali, è consigliato procurarsi un mixer, un microfono dinamico o a condensatore e un paio di cuffie. Per quanto riguarda il software di editing, il consiglio è Adobe Audition, anche se puoi optare per strumenti più semplici e gratuiti come Audacity. In qualsiasi caso, con il supporto di David Mulé sarai in grado di padroneggiare qualsiasi strumento necessario per creare un podcast di successo, a prescindere dal tuo livello di esperienza.

Se hai passione per la comunicazione e vuoi far sentire la tua voce, “Creazione di un podcast da zero” è il corso perfetto per te. A soli 9,99 euro (in offerta a tempo limitato) avrai accesso a 17 videolezioni on-demand, che potrai guardare e riguardare quante volte vorrai e da qualsiasi dispositivo, oltre a 23 risorse aggiuntive fornite dall’insegnante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.