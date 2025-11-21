 Crea la giusta atmosfera: acquista le offerte da Yankee Candle al Black Friday di Amazon
Crea la giusta atmosfera a casa tua o trova l'idea regalo perfetta acquistando le offerte da Yankee Candle al Black Friday di Amazon.
Tecnologia Casa e Domotica
Crea la giusta atmosfera a casa tua o trova l’idea regalo perfetta acquistando le offerte da Yankee Candle. Oggi trovi prezzi davvero esclusivi e super convenienti grazie alla Settimana del Black Friday. Non rinunciare al risparmio grazie a questa iniziativa promozionale che sta facendo impazzire il mondo intero.

Yankee Candle Set regalo di candele profumate 3 mini candele votive profumate a soli 10,70 euro con il coupon!

Yankee Candle Set regalo di cera profumata natalizia 12 cere profumate 1 bruciatore per cera  1 lumino da tè senza profumo a soli 34,29 euro!

Yankee Candle Set regalo di cera profumata natalizia | 12 cere profumate, 1 bruciatore per cera e 1 lumino da tè senza profumo | Collezione Après Ski | Regali di Natale perfetti per le donne

34,2942,90€-20%

Yankee Candle Scented Candle Candela in giara grande della Vigilia di Natale a soli 18,99 euro!

Yankee Candle Scented Candle | Candela in giara grande della Vigilia di Natale | Candele a lunga combustione: fino a 150 ore | Regali perfetti per le donne

18,9934,90€-46%

Yankee Candle Studio Candele profumate media Red Apple Wreath a soli 17,99 euro!

Yankee Candle Studio Candele profumate | Candela media Red Apple Wreath |Lunga durata: 35-50 ore| Elegante design in vetro con cera rossa| Regalo per le donne, regali per le mamme, regali di nozze

17,9929,99€-40%

Yankee Candle Candela profumata giara grande Un posto calmo e tranquilloa soli 17 euro!

Yankee Candle Candela profumata | Candela giara grande Un posto calmo e tranquillo | Candele a lunga combustione: fino a 75 ore | Candele Profumate - il regalo perfetto per le donne

17,0029,90€-43%

Yankee Candle Signature Diffusore a bastoncini Ambra & Sandalo a soli 13,93 euro!

Yankee Candle Signature Diffusore a bastoncini | Ambra & Sandalo | 100 ml | Fino a 10 settimane di fragranza | Confezione riciclabile | Un regalo perfetto per una donna

13,9319,90€-30%

Yankee Candle Set Regalo Candele profumate a soli 9,69 euro!

Yankee Candle Set Regalo Candele profumate, Miscela di Cera di soia, Clean Cotton, One Size

9,6912,90€-25%

Confezione regalo di candele profumate Yankee Candle 6 pezzi a soli 22,39 euro!

Confezione regalo di candele profumate Yankee Candle | Candele votive riempite | Mix di cera di miscela di soia | 6 pezzi | Regali perfetti per le donne

22,3928,00€-20%

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 nov 2025

