Crea la giusta atmosfera: acquista le offerte da Yankee Candle al Black Friday di Amazon

Crea la giusta atmosfera a casa tua o trova l’idea regalo perfetta acquistando le offerte da Yankee Candle. Oggi trovi prezzi davvero esclusivi e super convenienti grazie alla Settimana del Black Friday. Non rinunciare al risparmio grazie a questa iniziativa promozionale che sta facendo impazzire il mondo intero.

Yankee Candle Set regalo di candele profumate 3 mini candele votive profumate a soli 10,70 euro con il coupon!

Yankee Candle Set regalo di cera profumata natalizia 12 cere profumate 1 bruciatore per cera 1 lumino da tè senza profumo a soli 34,29 euro!

Yankee Candle Scented Candle Candela in giara grande della Vigilia di Natale a soli 18,99 euro!

Yankee Candle Studio Candele profumate media Red Apple Wreath a soli 17,99 euro!

Yankee Candle Candela profumata giara grande Un posto calmo e tranquilloa soli 17 euro!

Yankee Candle Signature Diffusore a bastoncini Ambra & Sandalo a soli 13,93 euro!

Yankee Candle Set Regalo Candele profumate a soli 9,69 euro!

Confezione regalo di candele profumate Yankee Candle 6 pezzi a soli 22,39 euro!