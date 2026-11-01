Creare contenuti per i social con ChatGPT: 3 tecniche efficaci

Chi gestisce contenuti sui social per lavoro ha ben presente la scena: lo schermo vuoto, il cursore che lampeggia, l’urgenza di pubblicare qualcosa entro una certa ora e nella mente, il nulla cosmico. Non è un blocco creativo nel senso romantico del termine, nessuno sta cercando di scrivere un romanzo.

È la fatica meccanica di chi deve produrre contenuti con regolarità, giorno dopo giorno, trovando ogni volta qualcosa di diverso da dire sugli stessi argomenti alle stesse persone. Ed ecco che entra in scena ChatGPT come assistente di produzione. Non come autore.

La distinzione è fondamentale e vale la pena sottolinearla subito, perché il 94% dei contenuti social prodotti dai professionisti del settore passa ormai attraverso uno strumento di intelligenza artificiale, dato che emerge da un’indagine condotta nel 2026 su oltre settecento addetti ai lavori. Ma solo il 17% per cento pubblica il risultato quasi senza modifiche. Tutti gli altri intervengono, tagliano, riscrivono, aggiungono quel dettaglio o quella sfumatura che il chatbot non può conoscere. È lì che il contenuto smette di sembrare generato da una macchina e comincia a funzionare davvero.

ChatGPT per i social: 3 metodi per creare post più efficaci

Tre tecniche permettono di sfruttare il chatbot nelle fasi in cui è davvero utile, e risparmiare il tempo che serve per concentrarsi su quelle in cui non lo è.

Primo metodo: trasformare un articolo in una settimana di post

Chi scrive già contenuti lunghi, come articoli, newsletter, rapporti, è seduto su una miniera senza saperlo. Un pezzo da milleduecento parole contiene almeno cinque o sei spunti che, isolati e riformulati, diventano altrettanti post autonomi. Il problema è che estrarli a mano richiede tempo e una certa lucidità, esattamente le due cose che scarseggiano quando si è già impegnati a scrivere il pezzo successivo.

Il chatbot fa questo lavoro in pochi secondi, e lo fa senza lamentarsi del fatto che l’articolo è lungo o che gli spunti sono troppo tecnici. Si incolla il testo e si chiede di individuare i passaggi più forti, quelli che funzionerebbero da soli anche fuori dal contesto originale, senza bisogno di premesse o spiegazioni.

Il risultato è una lista di bozze pronte da rifinire, non da pubblicare così come sono, perché il chatbot tende a levigare tutto con la stessa voce neutra e compiacente, ma da usare come punto di partenza. Correggere una bozza è sempre più facile che crearne una ex novo.

Prompt: Leggi questo articolo e individua i cinque spunti più interessanti. Per ciascuno, scrivi un post per i social che funzioni da solo, senza bisogno di leggere l’articolo originale. Ogni post deve avere un’apertura che cattura l’attenzione, un’idea chiara e una chiusura secca. Non usare elenchi puntati, non usare un linguaggio da comunicato stampa. Articolo: [incollare il testo]

Secondo metodo: generare idee quando la testa è vuota

Ci sono giorni in cui le idee arrivano da sole, un articolo letto a colazione, una conversazione, una notizia che innesca una riflessione, e giorni in cui scarseggiano. Il problema di chi pubblica con regolarità è che il secondo caso si verifica più spesso, e che la regolarità non ammette giorni di riposo. Il calendario editoriale non aspetta l’ispirazione.

ChatGPT può essere molto utile per fare brainstorming. Non produce idee geniali, quelle restano una prerogativa umana, almeno per ora, ma produce quantità. E nella quantità, con un po’ di fiuto, si trova quasi sempre qualcosa di utilizzabile. Il trucco è chiedere molto per usare poco. Su dieci proposte, nove finiranno nel cestino, ma quella che sopravvive potrebbe essere il post migliore della settimana. Un po’ come andare al mercato dell’usato: la maggior parte è ciarpame, ma chi ha pazienza trova il pezzo che vale il viaggio.

Prompt: Scrivo di [argomento] per un pubblico di [descrizione del pubblico]. Proponi dieci idee per post sui social che potrebbero interessarli davvero. Concentrati su tendenze recenti, punti di vista controcorrente e punti di vista che i miei concorrenti probabilmente trascurano. Per ogni idea, scrivi una frase che spieghi perché potrebbe funzionare.

Terzo metodo: testare il gancio prima di pubblicare

Il gancio, la prima frase che decide se qualcuno continuerà a leggere o scorrerà oltre, è la parte più importante di qualsiasi post. È anche la più difficile da scrivere, perché richiede di guardare il proprio testo con gli occhi di chi non lo ha ancora letto. Chi ha appena finito di scrivere un post è la persona meno adatta a giudicarne l’apertura, sa già cosa viene dopo, quindi ogni inizio gli sembra perfettamente logico. Per chi scorre il proprio flusso di aggiornamenti, invece, quell’inizio deve funzionare, una frase, due al massimo, prima che il pollice decida di andare avanti.

Il chatbot è utile proprio perché non sa cosa viene dopo. Gli si dà il post e gli si chiede di proporre aperture alternative, ciascuna con un approccio diverso: una provocatoria, una che parte da un dato, una che racconta una scena. Anche quando si finisce per tenere l’originale, il confronto con le alternative costringe a chiedersi perché funziona meglio, e quella domanda, da sola, migliora il risultato finale.

Esistono anche strumenti più sofisticati, come piattaforme che usano l’intelligenza artificiale per prevedere le prestazioni di un video o di un post prima della pubblicazione, ma per la maggior parte delle persone il confronto tra varianti di apertura è più che sufficiente. È un controllo di qualità che richiede trenta secondi e che può fare la differenza tra un post che passa inosservato e uno che viene letto.

Prompt: Ecco un post che ho scritto. Proponi tre ganci alternativi per la frase di apertura. Ciascuno deve fermare chi scorre il flusso di aggiornamenti, e ciascuno deve usare un approccio diverso: uno provocatorio, uno basato su un dato sorprendente, uno che apre con una scena concreta. Spiega brevemente perché ciascuna variante potrebbe funzionare meglio dell’originale. Post: [incollare il testo]

Il chatbot non è l’autore

Un’indagine sullo stesso campione di professionisti rivela un dato che merita attenzione: chi è convinto che i contenuti generati dall’intelligenza artificiale rendano peggio di quelli umani è quasi triplicato in un anno, passando dal cinque al quattordici per cento. Allo stesso tempo, quasi la metà degli intervistati ammette che la qualità del risultato dipende interamente da quanto si interviene dopo. Il chatbot, in altre parole, non è peggiorato, è che sempre più persone si sono accorte di cosa succede quando si pubblica senza rileggere.

I tre metodi descritti qui funzionano proprio perché relegano il chatbot al ruolo in cui eccelle: quello di chi macina, propone, confronta. La scelta delle idee, la revisione dei testi e l’aggiunta di uno stile personale resta della persona che pubblica. Chi delega anche quello non risparmia tempo, risparmia sulla qualità.