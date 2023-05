Creare un podcast non è mai stato così facile grazie a questo corso

Ascoltare ciò che vuoi, quando vuoi e dove vuoi: questo è il potere dei podcast, la nuova frontiera dell’intrattenimento diventata un vero e proprio tormentone negli ultimi anni. È il sogno di molti poter avviare il proprio, personalissimo podcast, trasformandolo magari in un piccolo successo – sulla scia di altri noti podcaster italiani. Ma da dove iniziare? Se non hai un’azienda che ti segue, l’ideale è partire da zero seguendo la guida di un esperto del settore.

“Creazione di un podcast da zero” è il corso che ti insegnerà tutto ciò che devi sapere per creare un podcast professionale di successo. Guidato da David Mulé, un veterano del settore, il corso ti porterà passo dopo passo attraverso le basi del podcasting e ti fornirà tutte le risorse necessarie per far crescere il tuo pubblico sulle piattaforme digitali. Per pochissimi giorni, potrai ottenere l’accesso illimitato a tutti i contenuti del corso con uno sconto del 75%, incluse le 17 videolezioni online e molte altre risorse messe a tua disposizione dall’insegnante.

Un corso adatto anche ai principianti

Se hai sempre sognato di creare il tuo podcast di successo, ma non sai da dove cominciare, questo corso è proprio quello che fa per te. Non importa se sei un principiante o un esperto: David Mulé, giornalista e podcaster con anni di esperienza nel campo, ti guiderà in ogni fase del processo di creazione del tuo podcast.

Imparerai a scegliere il tema, il format e il pubblico giusto per il tuo podcast, ma non solo: David ti insegnerà anche come creare una sceneggiatura per far sì che la tua improvvisazione sia unica e divertente. Imparerai a preparare la tua attrezzatura di registrazione e a insonorizzare il tuo studio, in modo da ottenere un suono perfetto e un’esperienza di ascolto impeccabile.

Ma non finisce qui, perché David ti svelerà anche alcuni segreti per raggiungere un nuovo pubblico, come monetizzare il tuo podcast e farlo crescere in modo esponenziale. Il corso è rivolto a chiunque abbia la passione per la comunicazione e voglia parlare al mondo: dal fan della serie che vuole condividere la propria opinione, a chi ha un’azienda che vuole far conoscere la propria attività.

Non preoccuparti se non hai strumenti costosi: ti basterà un computer con microfono integrato (o USB) per iniziare il tuo viaggio nell’affascinante mondo del podcasting. Non perdere l’opportunità di accedere al corso a soli 14,99 euro, prezzo disponibile per un periodo di tempo limitato. L’offerta scade tra pochi giorni, quindi non lasciartela sfuggire. Questo è il momento giusto per dare il via alla tua nuova attività di comunicazione, trasformandola in un’esperienza assolutamente professionale.

