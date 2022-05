Criptovalute e romance scam: una minaccia concreta

Gli addetti ai lavori impegnati sul fronte della cybersecurity si riferiscono con frequenza sempre maggiore alle romance scam. Sono vere e proprie truffe informatiche, che fanno leva su sentimenti e raggiri amorosi. Un fenomeno ormai spesso legato all’ambito delle criptovalute, come nel caso della vicenda che, suo malgrado, ha visto protagonista Seth. È raccontata nel dettaglio in un lungo post pubblicato sul blog di Avast che invitiamo a leggere.

Romance scam e criptovalute: cuori infranti e portafogli vuoti

In breve, la vittima è inciampata nel profilo di una ragazza solo apparentemente interessata a lui e al suo affetto, in realtà intenzionata a svuotarne il portafogli. Dopo il primo contatto avvenuto su un’applicazione per incontri, i due sono passati a una chat di WhatsApp, dove il legame è diventato ben presto stretto.

Tra uno scambio e l’altro, qualche riferimento alle crypto e alle opportunità di guadagno offerte dal trading, prima vago e poi sempre più mirato, fino a convincere il malcapitato a provarci. Fin da subito c’è stato un buon ritorno economico, giusto per prenderci la mano, poi investimenti sempre più corposi da migliaia di dollari. Ecco la trappola: l’improvvisa comparsa di pesanti commissioni per i prelievi, le minacce e infine l’impossibilità di recuperare i fondi. La truffa è servita.

Quello che ha visto protagonista Seth, purtroppo, non è un caso isolato. Per qualcuno si tratta dei risparmi di una vita andati in fumo da un momento all’altro e non per ragioni legate alla volatilità degli asset. Secondo i dati ufficiali della US Federal Trade Commission, dalla loro comparsa nella seconda parte del 2021, le crypto romance scam sono già costate oltre 139 milioni di dollari, con un vero e proprio moltiplicarsi delle segnalazioni nell’ultimo periodo. Meglio fare attenzione.

