Norton fotografa il lato romantico dei truffatori

Ogni minaccia informatica è di per sé riprovevole, ma lo sono ancora di più quelle che prendono di mira vittime vulnerabili. Una di questa è relativa alle cosiddette romance scam, purtroppo sempre più diffuse. È fra i trend in forte crescita osservati dai ricercatori e fa leva su tecniche di raggiro sempre più infide, capaci di colpire nel segno al cuore (proprio come Cupido).

A svelarlo è Norton, software house leader nel territorio della cybersecurity

Deepfake, crypto e romance scam: le minacce rilevate da Norton

Un’altra tipologia di violazione sempre più frequente è quella che passa dall’impiego dei deepfake. Per i cybercriminali, è sufficiente accedere ad alcune immagini dei loro bersagli per appiccicarne il volto su fotografie e video del tutto fittizi, ma con risultati molto convincenti, per poi attuare richieste di ricatto. Vere e proprie estorsioni.

Ancora, considerando il forte interesse riservato alle criptovalute, si diffondono a macchia d’olio le truffe crypto. Alcune tra le più recenti chiedono una donazione in favore dell’Ucraina, salvo poi ovviamente dirottare gli asset in ben altri portafogli.

Sono questi alcuni dei numeri presenti nell’ultimo Consumer Cyber Safety Pulse Report compilato da Norton (sul sito ufficiale la versione integrale).

Oltre 11 milioni di pericoli bloccati ogni giorno;

più di 227.000 malware mobile intercettati;

oltre 78 milioni di codici maligni individuati nei file;

più di 16 milioni di tentativi di phishing fermati;

oltre 86.000 ransomware messi all’angolo.

Chi vuol mettere al sicuro i propri dati, i propri account e i propri portafogli dalle minacce informatiche sempre più meschine in circolazione, può affidarsi a una soluzione come soluzione evoluta come Norton 360 Deluxe.

