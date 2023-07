Crolla il prezzo di Ring Intercom: il citofono smart a -63%

Amazon inizia a scaldare i motori in vista dell’evento Prime Day in programma per la prossima settimana (martedì 11 e mercoledì 12 luglio), proponendo Ring Intercom con uno sconto del 63% sul prezzo di listino, portandolo così al suo minimo storico. La spesa per l’acquisto del citofono smart crolla dunque a meno di metà prezzo, diventando un’occasione da cogliere al volo. Meglio approfittarne subito.

Ring Intercom: rendi smart il tuo citofono con questo sconto

Sono questi i suoi principali punti di forza: permette di parlare con i visitatori da remoto e in tempo reale, da qualunque posizione, semplicemente attraverso un’applicazione su smartphone e si connette alla rete Wi-Fi di casa consentendo inoltre di aprire il cancello o la porta anche se ci si trova lontani da casa, per far entrare, parenti, amici o chi deve eseguire un lavoro. Ancora, se lo si desidera, è possibile concedere ai corrieri di Amazon una chiave di accesso virtuale utile per lasciare i pacchi ordinati in un luogo sicuro al momento della consegna. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Il processo di installazione è semplice e la confezione include tutto il necessario. Per verificare la compatibilità con il citofono presente nella propria abitazione è sufficiente consultare la scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 47,99 euro invece di 129,99 euro, con uno sconto del 63% rispetto al listino, è un affare da non lasciarsi sfuggire. La disponibilità è immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno, ma riservata agli abbonati Prime: chi effettua subito l’acquisto lo riceverà già entro domani, senza alcuna spesa aggiuntiva.

Per ulteriori dettagli a proposito delle funzionalità incluse rimandiamo all’articolo pubblicato su queste pagine subito dopo la presentazione in Italia e alla nostra recensione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.