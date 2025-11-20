 CROLLA Star Wars Outlaws Limited Edition, soli 19€ in esclusiva Amazon
Star Wars Outlaws Limited Edition è il titolo per PlayStation 5 che ti catapulta in una galassia tutta da scoprire.
Star Wars Outlaws Limited Edition è il titolo per PlayStation 5 che ti catapulta in una galassia tutta da scoprire.

Star Wars Outlaws Limited Edition è il titolo che ti fa tornare a giocare alla tua PlayStation 5. Se ami la saga o sei un amante dei giochi Open World, questo titolo fa al caso tuo. Vivi un’avventura incredibile e decidi le sorti del tuo futuro. Questa versione è esclusiva Amazon e non puoi acquistarla altrove. Inoltre, grazie al Black Friday 2025, è in super sconto. Comprala subito a 19,99 euro con sconto del 56% disponibile ora.

In Star Wars Outlaws Limited Edition entri nel vivo dell’azione. Questo è il primo gioco che unisce azione e avventura in un mondo open world basato sulla saga più famosa al mondo. Vesti i panni di Kay Vass, una giovane criminale in cerca di libertà ed esplora luoghi, storie e mondi mozzafiato. Infatti dovrai cercare di guadagnarti la libertà utilizzando intelligenza e scaltrezza per farti spazio all’interno della mappa. Cosa dovrai fare? Rubare, combattere e fare carriera senza mai farti pizzicare.

Punti distintivi del gioco sono:

  • una galassia ricca di opportunità con luoghi vari e ben caratterizzati in cui scoprire e sbloccare sfide, missioni e ricompense;
  • un’avventura totalmente inedita da scoprire per filo e per segno e da vivere con l’aiuto di Nix al tuo fianco;
  • missioni ad alto rischio grazie ai vari incarichi da criminale che puoi accettare all’interno della galassia e che ti metteranno a dura prova;
  • una nave, la Trailblazer, tutta tua e da pilotare grazie alla cabina di pilotaggio di cui diventi il capitano.

Star Wars Outlaws Limited Edition è il gioco che merita di essere giocato sulla tua PlayStation 5. Compralo ora su Amazon a soli 19,99 euro grazie al Black Friday e risparmia il 56% subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 nov 2025

