Crollo di prezzo per OPPO Enco Buds2, 19€ con cancellazione rumore

Un crollo di prezzo da prendere al volo se vuoi un paio di wearable che suonino alla grande senza grossi fronzoli. Le OPPO Enco Buds2 fanno quello che promettono e sono eccellenti da abbinare sia ad Android che iOS, in più sono comode e stabili per un comfort prolungato. Puoi acquistarle subito a soli 19,99€ su Amazon con lo sconto del 26%, non te le perdere assolutamente.

OPPO Enco Buds2, perché sceglierle?

Sono comode e versatili. Quando le indossi rimangono ferme e grazie al loro design in ear ottieni un fitting come su misura. Se vuoi un paio di Auricolari Bluetooth senza spendere un patrimonio, OPPO Enco Buds2 sono le wearable che fanno al caso tuo.

Si collegano tramite Bluetooth 5.2 a qualunque dispositivo con un tocco. La prima volta le connetti seguendo la procedura mentre le successive ti basta sfilarle dal case e indossarle per metterle in azione. Con compatibilità avanzata sia su Android che iOS, non rinunci a una singola funzione.

Driver audio da 10mm per un suono coinvolgente e potente. I bassi pompano nelle orecchie senza essere gracchianti e in più c’è la cancellazione del rumore in chiamata così da farti sentire alla perfezione da chi si trova dall’altra parte della cornetta.

Per la gestione della riproduzione lascia stare lo smartphone in tasca e sfrutta i comandi touch. In più goditi 28 ore di ascolto grazie alla custodia di ricarica che è portatile e tascabile.

A soli 19,99€ su Amazon, le OPPO Enco Buds2 sono le auricolari Bluetooth da acquistare senza dubbi. Approfitta dello sconto del 26% su Amazon per acquistarle con un solo click veloce e sicuro.

Le spedizioni? Non sono un problema se hai un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account: gratuite e rapide in tutta Italia.