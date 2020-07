La destinazione per chi cerca una SSD da 500 GB oggi è eBay dove quella della serie Crucial MX500 è in offerta con il 42% di sconto al prezzo di 62,99 euro. Un’unità che unisce tanto spazio da dedicare allo storage alle prestazioni: si arriva a 560 MB/s di velocità in fase di lettura e 510 MB/s in scrittura. A questo prezzo l’unità risulta in assoluto al prezzo minimo di mercato riscontrabile sui principali store online dedicati al mondo hardware.

Offerte eBay: Crucial MX500, SSD da 500 GB in sconto

Il dispositivo ha le dimensioni compatte tipiche del fattore di forma da 2,5 pollici e interfaccia SATA III. È l’ideale per l’integrazione nel PC in modo da ridurre al minimo i tempi di attesa in fase di boot così come durante l’elaborazione di documenti e contenuti. Il miglioramento di performance rispetto a un disco fisso tradizionale è netto e tale per cui le SSD sono ormai un nuovo standard per chi necessita di dispositivi con elevate performance: i prezzi in calo ne autorizzano ormai l’adozione su qualsivoglia configurazione.

L’offerta di oggi su eBay con il 42% di sconto sul prezzo di listino è proposta da un venditore italiano con quasi 120.000 feedback positivi sulla piattaforma e con spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni. Il prodotto si trova in Italia.