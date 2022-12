Crypto truffa per i follower di Elon Musk

In seguito all’acquisizione di Twitter, i follower di Elon Musk sono ulteriormente aumentati (al momento sono 120,6 milioni). Questa crescente popolarità è stata sfruttata da ignoti cybercriminali che cercano di ingannare gli utenti con la truffa “Freedom Giveaway”. Per ricevere il presunto regalo è necessario rispondere ad alcune domande sul proprietario di Twitter e pagare una piccola somma in Bitcoin.

Elon Musk non regala Bitcoin

I truffatori hanno preso di mira i follower di Elon Musk, Tesla e SpaceX. Poche ore dopo aver aggiunto l’account di Musk tra i following, gli esperti di BleepingComputer hanno ricevuto una notifica che segnala l’inserimento della lista “Deal of the Year” (Offerta dell’anno). Musk avrebbe deciso di scegliere in maniera casuale 1.000 follower che parteciperanno al “Freedom Giveaway”.

Nella descrizione della lista è stato inserito il link al sito omonimo. Gli utenti devono rispondere ad alcune domande su Musk. Anche se viene scelta la risposta sbagliata, alla fine delle domande viene chiesto di inserire l’indirizzo del wallet per ricevere i Bitcoin. Per partecipare è necessario pagare tra 0,02 e 1 BTC che i truffatori promettono di moltiplicare per 5-10 volte. Ovviamente non arriverà nulla.

Sul sito sono anche elencati falsi commenti positivi di falsi utenti o bot. Fortunatamente l’indirizzo al quale inviare le criptovalute non ha registrato nessuna transazione, quindi la truffa sembra fallita. Gli utenti devono prestare molta attenzione alle promesse di facili guadagni. Meglio installare una soluzione di sicurezza che rileva e blocca eventuali malware in grado di accedere ai wallet.

