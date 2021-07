La crypto farm ucraina di PS4 per la moneta di FIFA

La scorsa settimana abbiamo riportato su queste pagine la notizia di un maxi-sequestro compiuto dalle autorità nell'Ucraina centrale, più precisamente nella città di Vinnycja: all'interno di un magazzino sono state trovate circa 3.800 console PS4, alimentate con corrente elettrica rubata (il valore del furto è stimato tra 186.000 e 259.000 dollari). A differenza di quanto ipotizzato in un primo momento, le piattaforme non erano impiegate per il mining di criptovalute come Bitcoin o Ethereum.

La moneta virtuale di FIFA come le criptovalute?

Dalle indagini è emerso che i gestori dell'impianto traevano profitto dalla vendita di un'altra moneta virtuale, quella impiegata all'interno delle simulazioni calcistiche della serie videoludica FIFA sviluppata da EA Sports. I PC rinvenuti controllavano bot in esecuzione sulle PlayStation 4, per generare la valuta digitale da cedere a coloro intenzionati poi a spenderla nella modalità Ultimate Team in modo da rafforzare la squadra da schierare in campo, acquistando pacchetti di carte all'interno dei quali trovare nuovi giocatori e power-up di altro tipo.

Trovano così una spiegazione i dubbi sollevati in occasione del sequestro, principalmente legati alla potenza di calcolo delle console, ritenuta poco adatta per Bitcoin e altre crypto. Riportiamo di seguito quanto scritto la scorsa settimana.