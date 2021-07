All'improvviso, il mining di Bitcoin è diventato sostenibile

Le critiche rivolte a Bitcoin e più in generale al mondo delle criptovalute poggiano spesso su considerazioni riguardanti la sostenibilità, poiché mantenere attive le infrastrutture distribuite delegate alla loro gestione comporta un importante consumo di energia. Di quale ordine? Secondo uno studio continuamente aggiornato dalla University of Cambridge, quella relativa a BTC ne assorbe più dell'intera popolazione dell'Algeria.

È ad ogni modo importante distinguere tra l'energia proveniente da fonti non rinnovabili e quella invece prodotta con impatto sull'ambiente basso o pari a zero. A tal proposito, oggi il Bitcoin Mining Council pubblica i risultati di un'indagine che dipingono le operazioni di mining come sempre più eco-friendly (o quasi).

L'analisi fa leva su informazioni fornite su base volontaria da coloro attivi su questo fronte, inclusi i membri del Consiglio. L'esito dello studio indica che il 67% dell'energia attualmente destinata al mining è pulita. Secondo il comunicato stampa, il campione valutato rappresenta il 32% delle rete globale su cui poggia BTC. Percentuali che non convincono tutti: c'è chi manifesta perplessità anzitutto sulla metodologia impiegata per condurre la ricerca.

This is really laughable. No methodology disclosed, very dubious result and super small sample of like 5% of the total hashrate. No one knows what the energy mix will look like until the hashrate from China relocates and a new proper study is conducted. Why do people trust this?

— Larry Cermak (@lawmaster) July 1, 2021