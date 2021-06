Bitcoin Mining Council contro la disinformazione sul tema

Fondato poche settimane fa su spinta di Elon Musk, il Bitcoin Mining Council si è posto un obiettivo ben preciso e lo sta già perseguendo: combattere quella che i suoi membri reputano disinformazione sul tema delle criptovalute.

Mining e sostenibilità: interviene il BMC

Considerati i nomi coinvolti nell'iniziativa, con un interesse economico diretto legato a BTC, non siamo certi sia la scelta migliore attribuirsi autonomamente il potere di stabilire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato in termini di narrazione. In gioco c'è in primo luogo la reputazione della moneta digitale in fatto di sostenibilità, per le ragioni ormai ben note. Sull'argomento è intervenuto Michael Saylor, CEO di MicroStrategy, parte del progetto. Riportiamo di seguito un estratto in forma tradotta delle sue parole.

Abbiamo lanciato l'allarme intorno alla fine del 2020, quando abbiamo visto un incredibile mole di report negativi a proposito del mining di Bitcoin. In molti casi non sono intellettualmente onesti.

Il problema esiste e ignorarlo non contribuirà certo a risolverlo, né rapportarsi con i media chiedendo loro di ignorarlo. I primi a saperlo sono gli addetti ai lavori che gravitano attorno alla rete decentralizzata di Bitcoin, come testimonia il fatto che l'aggiornamento Taproot in arrivo entro fine anno andrà a migliorare anche e soprattutto questo aspetto.

È lo stesso Elon Musk, promotore e sostenitore del progetto, ad ammetterlo apertamente: l'impiego di BTC per comprare le auto elettriche di Tesla riprenderà solo quando la gestione della blockchain avrà un impatto inferiore sull'ambiente in termini di consumo di energia.