Sarà di nuovo possibile comprare le Tesla in Bitcoin

Torniamo oggi a scrivere del tribolato rapporto che lega Elon Musk e la criptovaluta per eccellenza, dopo l'ennesimo post sul tema da parte del numero uno di Tesla: il CEO ha di fatto confermato che l'automaker riprenderà a vendere i suoi veicoli accettando Bitcoin come forma di pagamento, non appena la moneta digitale migliorerà in modo concreto dal punto di vista della sostenibilità.

L'intervento è stato come ormai da tradizione affidato a Twitter, in risposta a un report pubblicato nel fine settimana da Cointelegraph e ritenuto “inesatto” dal diretto interessato. Ne riportiamo di seguito in forma tradotta la parte più significativa, quella in cui viene reso noto che in futuro la società consentirà nuovamente di acquistare le auto elettriche sborsando BTC e non solo dollaro o euro.

This is inaccurate. Tesla only sold ~10% of holdings to confirm BTC could be liquidated easily without moving market.

When there’s confirmation of reasonable (~50%) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing Bitcoin transactions.

— Elon Musk (@elonmusk) June 13, 2021