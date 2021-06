Elon Musk e Bitcoin: c'eravamo tanto amati

Può bastare un cuore spezzato per bruciare miliardi di dollari? Forse la cosa non andrebbe chiesta né a Jeff Bezos, né a Bill Gates, i cui cuori spezzati son costati sicuramente molto, ma solo alle loro tasche. Il cuore spezzato di Elon Musk, invece, costerà molto agli investitori del Bitcoin, perché è questo l'amore interrotto di cui si parla oggi: quello tra il guru Tesla e la regina delle criptovalute.

Elon Musk e Bitcoin

Partiamo da dove ha avuto origine tutto: da Elon Musk e dal suo profilo Twitter. Dove poche ore fa è comparso quanto segue:

Eccolo, il cuore spezzato. E Tesla che fa? Sono in molti a chiederglielo direttamente (senza risposta) direttamente sotto il suo post. In ballo ci sono infatti portafogli pesanti ed i criptici messaggi di Elon Musk non possono che essere destabilizzanti. Ecco infatti cosa accade nelle stesse ore al valore del Bitcoin:

Nelle ore in cui il Bitcoin approcciava nuovamente l'attacco ai 40 mila dollari, il nuovo tweet ne affonda nuovamente le ambizioni: -5% nelle ultime 24 ore, 9% nell'ultima settimana, -31% nell'ultimo mese. +280% nell'ultimo anno, ma questo interessa soltanto a chi ha posizioni “long” da difendere e ora guarda con meno terrore a quanto sta accadendo.

Chi coltiva entusiasmo nella criptovaluta, però, sta cercando proprio questi segnali: che si investa in Bitcoin, Ethereum o Cardano, è un nuovo punto di rimbalzo che si sta cercando per catturare al meglio la prossima ondata rialzista. Ma ormai sono in molti a guardare con fastidio a Musk, vero e proprio elemento di disturbo che non consente di analizzare i fondamentali e di leggere l'andamento delle quotazioni. Il suo rumore di fondo, intrecciato tra i progetti Dogecoin e l'impegno di Tesla, sta confondendo le acque e continua sempre e comunque a rivelarsi influente.