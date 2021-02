Tesla investe 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin

Tesla ha annunciato un investimento di 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin. La conferma arriva dal documento 10-K pubblicato questa mattina dalla SEC (Securities and Exchange Commission). La notizia ha ovviamente contribuito ad accrescere il valore della criptovaluta che intorno alle 14:30 di oggi ha raggiunto i 44.700 dollari.

Tesla: Bitcoin anche per gli acquisti

Nel documento annuale che riporta le performance finanziarie dell’azienda viene specificato che l’investimento è stato deciso nel mese di gennaio per “diversificare e massimizzare i rendimenti sulla liquidità“. Tesla sottolinea tuttavia l’estrema volatilità dei Bitcoin, quindi il loro valore potrebbe diminuire rispetto al prezzo di acquisto. È bastato comunque l’annuncio per far aumentare nuovamente il valore della moneta digitale.

Elon Musk aveva manifestato pubblicamente il suo interesse verso i Bitcoin attraverso un tweet e l’hashtag #bitcoin aggiunto al suo profilo. Ciò aveva causato un immediato rialzo del valore. Il messaggio è stato condiviso su Twitter a fine gennaio. Qualche malizioso potrebbe affermare che sia stata una mossa studiata per far fruttare l’investimento, ma non è noto quando è avvenuto l’acquisto di 1,5 miliardi di Bitcoin. Se così fosse è molto probabile un intervento della SEC, con la quale Musk ha già avuto qualche problema in passato.

Nel documento 10-K è riportata un’altra interessante notizia. Tesla inizierà ad accettare i Bitcoin come forma di pagamento per l’acquisto delle sue automobili. Ciò accadrà in futuro solo su base limitata, se non ci saranno vincoli di legge. Musk sembra attratto dalle monete digitali in generale. Recentemente ha parlato positivamente anche di Dogecoin.