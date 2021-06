Tesla Model S e Model X con RDNA 2: come una PS5

Tra le novità svelate da AMD in occasione del Computex 2021, una chiama in causa direttamente l'automaker di Elon Musk: il chipmaker ha confermato che le nuove Tesla Model S e Model X saranno dotate di GPU con architettura RDNA 2 a 7 nanometri.

AMD RDNA 2 per l'infotainment delle Tesla

È la stessa tecnologia alla base delle scheda video Radeon RX 6000M destinate al segmento laptop, caratterizzata da un incremento delle prestazioni e da una riduzione dei consumi rispetto al passato. Più nel dettaglio, come sottolineato dalla CEO Lisa Su durante la conferenza di Taipei, le vetture saranno dotate delle unità APU (Accelerated Processing Unit) costituite da chip Ryzen e componente grafica Radeon.

A cosa serviranno? Anzitutto alla gestione di tutte le funzionalità multimediali fruibili attraverso i due schermi posizionati a bordo delle auto elettriche: uno dalla diagonale pari a ben 17 pollici collocato nella parte frontale e uno più piccolo sul retro per i passeggeri. Di seguito il tweet di Elon Musk dedicato all'annuncio.

Yeah, new Model S & X have PS5 level entertainment computing power — Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2021

Tesla ha annunciato l'arrivo di nuove versioni per Model S e Model X nel mese di gennaio, senza svelare troppe informazioni in merito a cosa le avrebbe rese migliori rispetto a quelle precedenti, ma focalizzando fin da subito l'attenzione sui passi in avanti compiuti a livello di infotainment con la dotazione di un comparto hardware in grado di sprigionare 10 teraflops. Per fare un paragone, la potenza di calcolo è equiparabile a quella di una PlayStation 5 o di una Xbox Series X/S, le console videoludiche next-gen di Sony e Microsoft.