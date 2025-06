Cucina smart e mangia sano con Xiaomi Smart Air Fryer

La tecnologia può aiutarci a mangiare meglio e a preparare piatti più buoni. Un esempio molto interessante è quello della friggitrice ad aria Xiaomi Smart Air Fryer. Un prodotto compatto – che quindi non occupa troppo spazio in cucina – ma con il quale puoi preparare tanti piatti ogni giorno diversi (anche grazie all’app dedicata) e portare in tavola pietanze genuine e gustose. Ora la Xiaomi Smart Air Fryer è in offerta su eBay a soli 52,99€ utilizzando il codice sconto PSPRGIU25.

3 ragioni per scegliere la friggitrice ad aria Xiaomi Smart Air Fryer

Cottura 360° con aria calda veloce (1500 W)

Connessione smart, ricette e programmazione via app

Display OLED e manopola interattiva

Programmi intelligenti e ricette personalizzabili per un’alimentazione sempre più sana

Xiaomi Smart Air Fryer è una friggitrice ad aria che utilizza il flusso d’aria calda circolare ad alta velocità per cuocere in maniera omogena ogni alimento così da ridurre i grassi in eccesso e regalarti pietanze croccanti e gustose senza rinunciare alla genuinità.

Tra le particolarità della Xiaomi Smart Air Fryer c’è innanzitutto la garanzia di un marchio che è ormai un riferimento nel panorama tecnologico internazionale. È un elettrodomestico perfetto per le famiglie anche grazie al cestello da 4,5 litri e al doppio livello di cottura; in questo modo si possono preparare più pietanze contemporaneamente e cucinare rapidamente il pranzo o la cena per la famiglia o quando ci sono degli ospiti.

Questa friggitrice ad aria ha poi un cestello (lavabile in lavastoviglie) con un design 3D migliorato che distribuisce in maniera uniforme il calore, risparmiandoti di dover girare le pietanze a metà cottura. Inoltre puoi gestire tutto grazie al display OLED o dall’app Xiaomi Home dalla quale puoi non solo accendere, programmare e monitorare la cottura delle pietanze, ma anche accedere a una serie di ricette (alcune preimpostate) con le quali velocizzare le preparazioni e scoprire ogni volta pietanze diverse.

Ideale per chi…

Vuole una cucina sana e veloce

Ama cucinare anche da remoto

Cerca versatilità in un unico elettrodomestico

Se vuoi migliorare la tua dieta quotidiana o fare un regalo bello e utile, approfitta dello sconto e usa il codice PSPRGIU25 per acquistare la Xiaomi Smart Air Fryer a soli 52,99€