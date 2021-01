Cuffia, archetto e un comodo Bluetooth a due canali

Quando il tempo che si passa con le cuffie al collo inizia a diventare troppo, la soluzione che può facilitare il lavoro quotidiano può essere simile a quella adottata nei call center: cuffia sempre indossata, archetto per posizionare il microfono a distanza ideale dalla bocca e nessun cavo per facilitare la mobilità. Una soluzione similare è oggi disponibile su Amazon con il 30% di sconto, disponibile per soli 29,99 euro: non una scelta di qualità, insomma, ma una scelta di comodità e budget. Pochi euro per facilitare l’operatività quotidiana, in modo particolare quando è sul togli-e-metti continuo degli auricolari che viene scandito il tempo passato di fronte alla propria postazione.

Cuffia Bluetooth a due canali

Il modello Willful mette a disposizione una cuffia che garantisce fino a 17 ore di conversazione e 200 ore di stand-by, superando dunque agevolmente l’orario quotidiano di lavoro. Al termine sono sufficienti 2 ore di ricarica per avere nuovamente il device pienamente operativo.

Il vantaggio maggiore che la cuffia Willful mette a disposizione è la possibilità di collegamento con due dispositivi Bluetooth, potendo così alternare agevolmente il passaggio da una fonte ad un’altra. Si può dunque restare connessi allo smartphone, ad esempio, anche mentre si conduce una videochiamata sul laptop, potendo così alternare un accompagnamento musicale ad un meeting, il tutto con rapidità.

Una soluzione alternativa all’auricolare Bluetooth o agli auricolari o alle cuffie tradizionali, insomma, che garantisce una miglior comodità quando si utilizza uno strumento simile non soltanto per sporadiche chiamate, ma per molte ore al giorno. Attenzione: l’offerta scade alla mezzanotte di oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.