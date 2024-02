Cuffie bluetooth 5.3 con display in offerta ad un SUPER PREZZO

Queste cuffie bluetooth 5.3 con display integrato sulla custodia di ricarica che ti indica la carica della batteria sono un vero affare: grazie allo sconto Amazon puoi pagarle soltanto 16,99 euro e vedrai che, nonostante tutto, non rinunci affatto alla qualità.

Cuffie bluetooth 5.3 in offerta Amazon: le caratteristiche

Queste cuffie sono dotate di driver da 13mm che ti garantisce un suono cristallino con bassi profondi per un’esperienza sonora coinvolgente e immersiva. La tecnologia CVC riduce il rumore esterno dell’85% consentendoti di goderti la tua musica preferita senza distrazioni.

Il design ergonomico e leggero delle cuffie assicura una calzata comoda e personalizzata. Con tre diverse dimensioni di tappi in silicone morbido, puoi trovare la vestibilità perfetta per le tue orecchie.

La custodia di ricarica offre una ricarica veloce, con un display LED che mostra lo stato di carica delle cuffie in tempo reale. In solie 1,5 ore, le cuffie sono pronte per 7 ore di utilizzo, garantendoti una lunga durata della batteria per goderti la tua musica ovunque tu vada.

Con il controllo touch sensibile, puoi infine gestire facilmente le chiamate, mettere in pausa la musica, cambiare brano, regolare il volume o attivare Siri con un semplice tocco sulle cuffie. Il tutto a soli 16,99 euro: un vero affare.