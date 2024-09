Cuffie bluetooth Philips a meno di 20 euro: offerta assurda di Amazon (-60%)

Le cuffie bluetooth Philips H4205WT/00 sono capaci di garantirti un’ottima riproduzione sonora, 29 ore di batteria, funzione di ricarica rapida e isolamento dai rumori esterni. Un ottimo prodotto che può essere tuo su Amazon a soli 19,99 euro, grazie allo sconto del 60% attivo sul prezzo ufficiale di 49,99.

Cuffie bluetooth Philips: qualità e convenienza

Le cuffie in questione sono pensate per darti un’esperienza audio coinvolgente, con un design che garantisce un eccellente isolamento dai rumori esterni. Il tasto Bass Boost integrato è utile per attivare potenti bassi con un semplice tocco, per rendere l’ascolto della musica o di altri contenuti ancora più intenso.

Il pulsante multifunzione, invece, è perfetto per gestire la musica e le chiamate in modo semplice e rapido: la connessione bluetooth intelligente, inoltre, permette di trovare automaticamente altri dispositivi a cui collegarsi per semplificare il processo di accoppiamento.

Le cuffie sono dotate di potenti driver al neodimio da 32 mm per darti un suono forte di qualità: il loro design richiudibile, invece, le rende perfette per conservarle facilmente e portarle sempre con te.

Infine, a proposito di portabilità, la lunga durata della batteria ti darà modo di avere fino a 29 ore di riproduzione musicale con una singola carica sfruttando una funzione di ricarica rapida che ti darà 4 ore di utilizzo in appena 15 minuti. La ricarica avviene tramite il cavo USB-C incluso nella confezione.

Le cuffie Philips H4205WT/00 assicurano qualità, convenienza e comfort: acquistale adesso su Amazon a soli 19,99 euro invece di 49,99.