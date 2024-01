Cuffie Bluetooth Sony: altissima qualità a soli 74€ e in ben tre colorazioni differenti

Siete degli amanti della musica e cercate qualcosa di alta qualità per goderla al meglio? Sicuramente le cuffie over ear di Sony, modello WH-CH720N, possono fare al caso vostro. Stiamo parlando di un prodotto di fascia alta che solo per oggi, grazie alla promozione del giorno presente su Amazon, si possono portare a casa a soli 74,90 euro invece di 149,99 euro. Il prezzo finale è incredibilmente basso, pari al minimo storico sul web, e inaspettatamente riguarda le sue tre colorazioni ovvero Blu, Bianco e Nero.

Cuffie Sony WH-CH720N: caratteristiche principali

Queste fantastiche cuffie Sony sono wireless, leggere e non danno fastidio neanche quando si indossano per ore. In più hanno una batteria a lunga durata che vi garantisce tane ore di utilizzo continuativo. Si parla di ben 35 ore con una singola carica con tanto di cancellazione del rumore attiva e con la ricarica rapida bastano 3 minuti sotto la corrente per godere di 60 minuti di autonomia.

Con queste cuffie potrete ascoltare la musica con una qualità incredibile grazie al processore brevettato e integrato V1 e alla tecnologia DSEE. Potrete anche personalizzare il suono in-app e godervi la coinvolgente esperienza 360 Reality Audio Certified. Queste cuffie presentano la comodissima tecnologia Dual Noise Sensor che consente di adattare il suono al rumore ambientale e con l’app Headphones Connect potete anche regolare il suono su 20 diversi livelli.

Infine, sono presenti i pulsanti a bordo dei padiglioni così da gestire in comodità le funzioni principali durante una chiamata o relative all’ascolto di una canzone. Siete ancora qui? Correte su Amazon e acquistate queste fantastiche cuffie Bluetooth, in tutte e tre le colorazioni, a soli 74,90 euro. Si tratta di una soluzione tra le più economiche e versatili che ci siano sul mercato per quanto riguarda questa fascia qualitativa. Inoltre con Amazon Prime avrete a disposizione spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia.

