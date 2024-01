Cuffie Bose in offerta: qualità altissima ad un prezzo SUPER (-24%)

Le cuffie wireless Bose QuietComfort sono progettate per offrire il massimo del comfort, della qualità audio e della cancellazione del rumore, con una durata della batteria invidiabile. Oggi puoi averle in sconto a 304,38 euro invece di 399,95: una strepitosa opportunità che puoi suddividere anche in 5 comode rate.

Cuffie Bose QuietComfort in offerta: le caratteristiche

Queste cuffie over-ear offrono una cancellazione del rumore eccezionale, combinando in modo impeccabile la tecnologia attiva con funzionalità passive. Il risultato è un isolamento totale dal mondo esterno, consentendo di immergersi completamente nella musica e di eliminare ogni distrazione.

Progettate con un occhio di riguardo per il massimo comfort, le cuffie presentano morbidi cuscinetti auricolari che avvolgono delicatamente le orecchie. L’archetto, comodo e stabile, garantisce che le cuffie rimangano saldamente in posizione anche durante le sessioni di ascolto più lunghe, offrendo un’esperienza di ascolto senza sforzo.

Le Bose QuietComfort offrono due modalità di ascolto distintive: Quiet Mode e Aware Mode. Queste opzioni permettono di passare dalla cancellazione completa del rumore alla consapevolezza dell’ambiente circostante, garantendo un controllo del suono personalizzato per ogni situazione.

Tutto questo mentre ti lasci avvolgere dalla qualità audio ad alta fedeltà delle Bose QuietComfort. Grazie all’equalizzazione regolabile, puoi personalizzare i livelli di bassi, medi e alti, ottenendo un suono audace e impeccabile per soddisfare ogni preferenza musicale.

Con una durata della batteria fino a 24 ore con una singola ricarica, queste cuffie sono progettate per accompagnarti per l’intera giornata. La ricarica rapida di soli 15 minuti ti offre fino a 2 ore e mezza di ulteriore ascolto, garantendo che la tua musica non si fermi mai.

Infine, grazie all’opzione di connessione multipoint, le Bose QuietComfort mantengono la connessione con i tuoi dispositivi preferiti. Puoi passare senza interruzioni da un dispositivo all’altro, senza la necessità di disconnettere e riconnettere ogni volta. Inoltre, il cavo audio incluso con microfono in linea offre un’alternativa senza Bluetooth, assicurando la continuità dell’ascolto anche in caso di batteria scarica.

Le nuove Bose QuietComfort Headphones rappresentano un connubio di eleganza, tecnologia avanzata e prestazioni audio straordinarie. Con queste cuffie, la tua esperienza sonora sarà senza compromessi e potrai riscoprire la tua musica preferita con la massima qualità. Approfitta subito dello sconto del 24%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.