Echo Pop a PREZZO STRACCIATO: smart speaker di Alexa a 19€

Non lasciarti sfuggire l’offerta a tempo disponibile in questo momento su Amazon: è quella che propone Echo Pop in sconto del 64% rispetto al listino. Lo smart speaker con Alexa, il più piccolo della gamma, è in vendita oggi sull’e-commerce al prezzo stracciato di soli 19,99 euro.

64% di sconto su Echo Pop: è un’offerta a tempo

Integra il supporto ai comandi vocali e la possibilità di riprodurre la musica in streaming (così come i podcast) attraverso il suo altoparlante a diffusione anteriore. Non mancano poi la connettività Wi-Fi e quella Bluetooth. Lo stile è quello visibile in queste immagini: colorato, ma al tempo stesso elegante e minimalista, caratterizzato da un profilo che richiama alla mente quello di una semisfera. Puoi trovare tutte le altre informazioni che cerchi nella pagina dedicata alla promozione.

Al prezzo stracciato di soli 19,99 euro, Echo Pop è la scelta giusta per mettere uno smart speaker con Alexa in ogni stanza della casa, anche la più piccola. Lo sconto del 64% rispetto al listino ufficiale (54,99 euro) è applicato in automatico. Scegli la colorazione che preferisci tra Antracite, Bianco ghiaccio, Verde petrolio e Lavanda, la spesa non cambia.

Per gli abbonati Prime c’è anche la consegna gratuita. Non hai ancora attivato la sottoscrizione? Fallo subito, approfittando dei 30 giorni di prova gratis, potrai così partecipare anche all’evento esclusivo Festa delle Offerte Prime che andrà in scena la prossima settimana, nelle giornate di martedì 8 e mercoledì 9 ottobre. Vendita e spedizione sono ovviamente gestite da Amazon. Si tratta di un’offerta a tempo, come specificato sull’e-commerce, dove l’altoparlante intelligente ha raccolto un voto medio pari a 4,6/5 stelle in oltre 14.400 recensioni.