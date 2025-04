Google non lancerà più Nest Thermostat in Europa

Google ha comunicato che non lancerà nuovi Nest Learning Thermostat in Europa. L’azienda di Mountain View ha deciso di abbandonare il Vecchio Continente perché i sistemi di riscaldamento sono “unici”. Verrà inoltre interrotto il supporto per i modelli di prima e seconda generazione dal 25 ottobre 2025.

Addio al mercato europeo

All’inizio di agosto 2024 è stato annunciato il Nest Learning Thermostat di quarta generazione. Google ha ora confermato che non arriverà mai in Europa. Questo è il motivo per cui l’azienda californiana ha deciso di abbandonare il mercato europeo:

I sistemi di riscaldamento in Europa sono unici e presentano una varietà di requisiti hardware e software che rendono difficile la realizzazione per diverse tipologie di abitazioni.

Rimarranno ancora in vendita i Nest Learning Thermostat di terza generazione (2015) e Nest Thermostat E (2018) fino ad esaurimento delle scorte. Questi termostati riceveranno aggiornamenti di sicurezza e potranno essere controllati tramite app Nest e Google Home. Gli utenti europei possono acquistare i termostati di altri produttori compatibili con la piattaforma Google Home.

L’azienda di Mountain View ha inoltre comunicato che non supporterà più i Nest Learning Thermostat di prima/seconda generazione (2011/2012) e la versione europea del modello di seconda generazione (2014) a partire dal 25 ottobre 2025. Ciò significa che non riceveranno più aggiornamenti software e non potranno essere più controllati tramite app. Gli utenti dovranno eseguire tutte le operazioni direttamente sul dispositivo.

Google invierà via email tre offerte distinte per gli utenti statunitensi, canadesi ed europei: sconto di 130 dollari (160 dollari in Canada) per l’acquisto del Nest Learning Thermostat di quarta generazione e 50% di sconto per l’acquisto del tado Smart Thermostat X – Starter Kit (Europa).