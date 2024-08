Nest Learning Thermostat: nuovo modello più smart

Come previsto a fine luglio, Google ha annunciato il nuovo Nest Learning Thermostat. Con la quarta generazione sono stati introdotti diversi miglioramenti in termini di estetica e funzionalità. L’intelligenza artificiale viene sfruttata per impostare la giusta temperatura e ridurre i consumi.

Termostato più elegante e più smart

Dopo quasi 9 anni dal precedente modello, Google ha deciso di annunciare il Nest Learning Thermostat di quarta generazione che, per la prima volta, viene venduto insieme al Nest Temperature Sensor di seconda generazione. L’azienda di Mountain View ha curato molto il design, traendo ispirazione dall’acqua durante la sua progettazione. La curvatura dello schermo ricorda una goccia d’acqua.

È stato inoltre ridotto lo spessore della cornice. Il termostato può essere ruotato con la punta del dito, invece di usare l’intera mano. Lo schermo LCD protetto dal cristallo è il 60% più grande della precedente generazione. Viene offerto con tre finiture metalliche: Polished Silver, Polished Obsidian e Polished Gold.

Il display always-on è più personalizzabile, grazie alla funzionalità Dynamic Farsight che permette di visualizzare orario, temperatura, condizioni meteo o qualità dell’aria. Viene attivata quando l’utente si avvicina al termostato (c’è un sensore radar Soli). Supporta lo standard Matter, quindi funziona con altre piattaforme per la smart home.

L’intelligenza artificiale consente di effettuare “micro aggiustamenti” in base alle abitudini dell’utente, riducendo consumi e costi. Grazie alla funzionalità Smart Schedule, il termostato apprende quale temperatura è impostata più spesso e modifica automaticamente la programmazione. I suggerimenti possono essere accettati o rifiutati tramite l’app Google Home.

Il nuovo Nest Learning Thermostat sarà in vendita negli Stati Uniti e in Canada. Il prezzo è 279,99 dollari. Non è noto se e quando arriverà in Italia.