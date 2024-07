Google Nest Learning Thermostat con display borderless

Le prime indiscrezioni erano trapelate la scorsa settimana. Ora lo stesso leaker ha pubblicato su X alcune immagini promozionali del Nest Learning Thermostat di quarta generazione. La principale differenza rispetto al modello attuale è rappresentata dallo schermo senza bordi. Google dovrebbe annunciare il dispositivo durante l’evento del prossimo 13 agosto.

Novità estetiche del termostato

Il nuovo Nest Learning Thermoastat ha ancora un telaio in acciaio inossidabile, ma dalle immagini si nota lo spessore ridotto della cornice intorno allo schermo ad alta risoluzione. Google usa il termine “borderless” nei materiali di marketing per indicare l’assenza del bordo (in realtà c’è ancora sebbene sia molto piccolo). L’interfaccia sfrutta quindi un’area maggiore e la schermata home è personalizzabile.

Queste informazioni vengono mostrate anche insieme (temperatura della stanza, orario e condizioni meteo), grazie alla funzionalità Dynamic Farsight, quando l’utente si avvicina al termostato. Nella confezione ci sono anche la base del termostato, una piastra ovale in plastica, la piastra di fissaggio in acciaio e un sensore di temperatura.

Non è noto se Google apporterà anche modifiche hardware. L’attuale termostato potrebbe avere problemi di connessione Wi-Fi a causa di un chip difettoso. Il nuovo modello può essere completamente controllato tramite l’app Google Home e supporta lo standard Matter. Il prezzo dovrebbe essere 279,00 dollari (quasi certamente 279,00 euro in Italia), quindi 30 euro in più della terza generazione.

L’annuncio è previsto durante l’evento del 13 agosto, insieme ai quattro smartphone della serie Pixel, Pixel Tablet 2, Pixel Watch 3, Pixel Buds Pro 2 e Google TV Streamer.